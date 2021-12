Barça Mercato : Un renfort surprise pour Xavi cet hiver ?

Publié par Ange A. le 25 décembre 2021 à 06:47

Le FC Barcelone voudrait enrôler un nouveau gardien de but cet hiver. Le Barça lorgnerait chez un rival de La Liga pour se renforcer.

Un nouveau gardien annoncé au Barça cet hiver

Après une décevante première partie de saison, le FC Barcelone entend se renforcer au mercato d’hiver. Si le nom de Ferran Torres (Manchester City) revient avec insistance, le Barça voudrait aussi s’offrir une nouvelle recrue défensive. Jose Alvarez Haya révèle que le club catalan souhaite recruter un nouveau gardien de but comme doublure à Ter Stegen. Neto, remplaçant habituel du portier allemand, ne répondrait pas aux attentes de Xavi Hernandez. Le Brésilien a été aligné à deux reprises cette saison et a concédé trois buts. Recruté contre 26 millions d’euros en 2019, le portier de 32 ans ne vaudrait plus que 5 millions selon Transfermarkt. D’après le journaliste d’El Chiringuito, le club catalan voudrait piocher chez un rival de La Liga pour la succession de Neto.

Un portier de Liga dans le viseur des Blaugranas

Jose Alvarez Haya assure que le FC Barcelone s’intéresse à Stole Dimitrievski. Âgé de 28 ans, l’international macédonien (52 sélections) défend actuellement les couleurs du Rayo Vallecano. Il a disputé 18 matchs cette saison pour le même nombre de buts concédés. Il enregistre six clean-sheet cette saison. Dimitrievski est encore sous contrat avec le Rayo jusqu’en 2024. Malgré ses prouesses, sa valeur marchande n’est estimée qu’à 1,5 million d’euros sur Transfermarkt. Un tarif qui semble à la portée du Barça en proie à des difficultés financières. Reste maintenant à savoir si le club madrilène, surprenant 4e à la trêve, compte céder son portier titulaire en cours de saison.