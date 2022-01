OL Mercato : Lyon prêt à frapper un coup sublime au Portugal !

Publié par Thomas le 02 janvier 2022 à 21:50

Auteur d'un début de saison décevant, l' OL pense à recruter cet hiver pour renforcer son jeu et aurait des vues sur un défenseur central ghanéen.

OL Mercato : Abdul Mumin en ligne de mire

En pleine crise sportive, l’Olympique Lyonnais va tenter de tirer son épingle du jeu cet hiver en procédant à plusieurs signatures judicieuses, rectifiant par la même occasion les différents échecs de l’été dernier. Après avoir acté le départ précoce de Juninho au poste de directeur sportif, les Gones sont en pleine reconstruction. Actuellement 13ème de Ligue 1, l’ OL cherche à renforcer son secteur défensif, dont les lacunes ont pu être aperçues depuis le début de saison. Et justement, à en croire l’insider Ekrem Konur, les dirigeants rhodaniens se seraient positionnés sur un grand espoir ghanéen évoluant en ligue portugaise.

Selon le journaliste, Lyon suivrait de très près la situation de Abdul Mumin du Vitoria Guimaraes. Agé de 23 ans, le défenseur intéresse de nombreux gros clubs anglais comme Newcastle ou Leicester.

Sous contrat jusqu’en juin 2024 dans le club portugais, Mumin pourrait faire l’objet d’un transfert sec ou d’un prêt cet hiver, une option privilégiée par le clan lyonnais. Le Ghanéen viendrait épauler une charnière centrale plutôt vacillante composé du duo Boateng-Denayer. Dans le même temps, l’ OL pourrait enfin résilier le contrat de Marcelo, cantonné à jouer avec l’équipe réserve depuis le début de saison.

Azmoun toujours plus proche de Lyon

Si la défense reste l’axe prioritaire chez les Gones, le club ne délaisse pas pour autant le secteur offensif qui lui aussi fait face à de grosses carences. En tête de liste au poste de numéro 9, l’Iranien Sardar Azmoun semble bien parti pour rallier le Rhône ce mois-ci. Longtemps dans les plans de Juninho, le serial buteur du Zénith a donné son accord à Lyon et devrait rapidement passer sa visite médicale. Selon RMC Sport, le transfert couterait environs 4 millions d’euros au club français. Une superbe nouvelle quand on sait que Peter Bosz devra composer cet hiver sans Karl Toko-Ekambi (Cameroun), Islam Slimani (Algérie) et de Tino Kadewere (Zimbabwe), tous convoqués pour la CAN.