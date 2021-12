OL Mercato : L’officialisation d’un premier transfert imminente

Publié par ALEXIS le 31 décembre 2021 à 00:20

À quelques heures de l’ouverture officielle du mercato d’hiver, l’ OL tiendrait sa première recrue, qui n'est autre que Sardar Azmoun.

OL Mercato : Sardar Azmoun à Lyon, c’est bouclé !

Le transfert de Sardar Azmoun du Zenith Saint-Persbourg à l’ OL serait quasi bouclé. Il ne reste plus que la visite médicale et l’officialisation de la signature de l’attaquant iranien. Les dernières informations sur l’arrivée de ce dernier à l’Olympique Lyonnais sont livrées par Nabil Djellit. Selon ce dernier, « l'entourage de Sardar Azmoun n’a aucun doute qu’il va rejoindre l' OL » en janvier. « Donc mis à part le fameux revirement de situation... L'attaquant va renforcer Lyon lors de ce mercato hivernal », a assuré le journaliste de France Football.

Quant à RMC Sport, il croit savoir quel est le montant de la transaction. La radio évoque une offre rhodanienne estimée à 4 millions d’euros. Il faut cependant souligner que l’arrivée de l’avant centre de 27 ans à Lyon est retardée depuis par le Zenith. En effet, le club russe souhaite d’abord trouver le remplaçant de son buteur avant de le laisser filer. La recrue arrive en renfort chez les Lyonnais privés de trois joueurs offensifs : Karl Toko-Ekambi (Cameroun), Islam Slimani (Algérie) et de Tino Kadewere (Zimbabwe), tous convoqués avec leurs pays respectifs pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2021) du 9 janvier au 6 février 2022.

Un serial buteur à l'Olympique Lyonnais ?

Sardar Azmoun est un joueur décisif. Recruté par les Zénitiens en février 2019, il est devenu le chouchou des supporters du club grâce à ses performances remarquables. En 104 matchs disputés sous le match de l’équipe entraînée par Sergueï Semak, il a marqué 62 buts et a délivré 23 passes décisives. Sur la première moitié de l’exercice actuel, son bilan est de 7 buts et 4 passes décisives en 15 matchs disputés en championnat (Premier Liga). En Ligue des champions, l’international iranien (60 sélections pour 39 buts) a pris part à 5 matchs en phase de poule et a inscrit 2 buts.

C’est donc logiquement qu’il a attiré l’attention de prétendants, dont des clubs au gros budget. Pour rappel, Newcastle United en Premier League et l’Atalanta Bergame en Serie A sont intéressés par ses services.