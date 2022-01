PSG Mercato : Mbappé, coup de théâtre exceptionnel au Paris SG ?

Publié par JEAN-LUC D le 03 janvier 2022 à 21:41

Selon les médias espagnols, un accord existe déjà entre Kylian Mbappé et le Real Madrid. Mais le PSG n’a pas encore dit son dernier mot.

Le PSG a fait une offre démentielle à Kylian Mbappé

Dimanche soir, le présentateur de l’émission El Chiringuito, Josep Pedrerol, a annoncé que le Real Madrid avait déjà le « oui » de Kylian Mbappé pour une signature en juin et qu’il était « tranquille » sur ce dossier. Sur la chaîne Twitch de l’émission espagnole, le célèbre homme des médias assure que l’accord entre l’ancien avant-centre de l’AS Monaco et le club madrilène était clos, et qu’il n’y aurait aucun souci financier entre les deux parties, prêt à finaliser les négociations après le huitième de finale retour de Ligue des Champions entre les deux clubs.

« Kylian annoncera en premier qu’il quitte le PSG pour le Real Madrid. Il ne dira néanmoins rien avant la fin de la saison. Après avoir fait signer Mbappé, le Real Madrid s’attaquera à Erling Haaland. Au club, on a fait savoir que ce dernier serait enchanté de venir, mais la priorité n°1 reste Mbappé », explique le journaliste espagnol. Libre le 30 juin prochain, l’international français de 23 ans se prépare donc à quitter gratuitement le Paris Saint-Germain pour rejoindre le Real Madrid. Cependant, la même source refroidit ses ardeurs et indique que l’affaire est encore loin d’être faite.

PSG Mercato : Mbappé vers une prolongation de deux ans ?

En effet, Josep Pedrerol fait marche arrière ce lundi et lâche une nouvelle bombe sur l’avenir de Kylian Mbappé. Le présentateur de la célèbre émission à sensation révèle notamment que la dernière offre du Paris Saint-Germain a bouleversé le clan Mbappé à tel point que l’entourage du natif de Bondy pousse désormais pour une prolongation de deux ans chez les Rouge et Bleu.

« Le PSG a décidé de proposer un contrat de deux ans, avec un énorme salaire sur lequel le Real Madrid n’a aucune chance de s’aligner. Et il y a, dans le clan de Mbappé, des gens qui essayent de le convaincre de rester à Paris », a confié le journaliste espagnol, qui assure donc que le Qatar est prêt à tout pour inverser la tendance en ce qui concerne le Champion du Monde 2018.

Affaire à suivre donc…