OL Mercato : Chelsea insiste sur un coup contre les Lyonnais

Publié par ALEXIS le 04 janvier 2022 à 11:36

Prêté à l’ OL par Chelsea, Emerson Palmieri pourrait rentrer à Londres plus tôt que prévu. Les Blues insistent pour le récupérer cet hiver.

OL Mercato : Chelsea insiste pour rapatrier Emerson Palmieri

Alors que le mercato hivernal est ouvert depuis le 1er janvier, Chelsea serait revenu à la charge pour rapatrier Emerson Palmieri à Londres. Ce dernier est pourtant prêté à l’ OL avec une option d’achat prioritaire en fin de saison si les Lyonnais sont satisfaits de son rendement. Mais chez les Blues, Thomas Tuchel à un besoin urgent au poste d’arrière gauche. Retoqué une première fois, avant l’ouverture du marché des transferts de janvier, le club de Premier League insisterait pour récupérer son joueur prêté à l’Olympique Lyonnais.

D'après les informations du quotidien Le Progrès, Chelsea cherche à mettre un terme au prêt d’Emerson, pourtant valide jusqu’au 30 juin 2022. En plus, ce dernier est arrivé à Lyon (le 19 août 2021), sous la forme d’un prêt payant d’une valeur de 500.000 euros selon le site spécialisé Transfermarkt. De ce fait, Chelsea est donc contraint de négocier le retour de l’international italien en Angleterre avec l’ OL. Et Jean-Michel Aulas peut bien refuser de libérer le défenseur sur qui Peter Bosz compte depuis son arrivée. Pour preuve, Emerson Palmieri a été titulaire 14 fois en 15 apparitions en Ligue 1, pour un but inscrit et une passe décisive délivrée. Il a joué aussi 3 matchs en Ligue Europa.

Tuchel en difficulté depuis la blessure de Ben Chilwell

Pourquoi Chelsea s’empresse-t-il de rapatrier l’arrière gauche d’origine brésilienne ? Parce que Ben Chilwell est blessé et forfait jusqu’à la saison prochaine. Du coup, Thomas Tuchel n’a plus que Marcos Alonso au même poste. De plus, les prestations de ce dernier ne sont pas assez convaincantes ces dernières semaines. Or Chelsea joue sur plusieurs tableaux (championnat, Ligue des Champions, FA Cup, EFL Cup et Coupe du monde des clubs en février) et a besoin d'avoir tous les postes bien doublés.