Chelsea Mercato : Après sa brouille avec Tuchel, Lukaku a tranché

Publié par JEAN-LUC D le 03 janvier 2022 à 14:24

En pleine brouille avec son entraîneur Thomas Tuchel, Romelu Lukaku aurait arrêté une décision radicale concernant son avenir avec Chelsea.

Romelu Lukaku veut quitter Chelsea cet hiver

Après son interview polémique dans laquelle il explique son mal-être à Chelsea avec un Thomas Tuchel qui ne lui accorde pas sa confiance, Romelu Lukaku ne semble plus être le bienvenu à Londres. « Nous allons avoir une réunion demain (lundi). C'est notre joueur et il y a toujours un moyen de revenir en arrière. Nous allons clarifier cela à Cobham (le centre d'entraînement du club londonien, NDLR) en interne et une fois que nous aurons pris une décision et que Romelu le saura, vous le saurez peut-être aussi », expliquait Thomas Tuchel dimanche soir après le match nul contre Liverpool (2-2).

De son côté, l’international belge a confirmé les tensions du moment avec son entraîneur et sa direction. Tim Howard, ancien gardien de but d’Everton, a révélé un échange de messages avec son ancien coéquipier sur sa situation actuelle chez les Blues. « Je ne peux pas trop en parler. C'est très chaud. Il y aura une autre réunion lundi. J'ai une autre réunion lundi, alors je pourrai parler davantage », aurait confié Romelu Lukaku, qui devrait donc être fixé sur son sort dans les prochaines heures.

Mais d’après la presse italienne, le buteur de 28 ans aurait d’ores et déjà tranché concernant son futur et souhaiterait quitter Chelsea durant ce mercato hivernal. D’ailleurs, il saurait même déjà où il veut aller poursuivre sa carrière.

Chelsea Mercato : Le prochain club de Lukaku déjà connu ?

Six mois seulement après son retour à Stamford Bridge contre un chèque de 115 millions d’euros, Romelu Lukaku va-t-il déjà quitter Chelsea ? C’est la tendance du moment et La Gazzetta dello Sport assure que le compatriote d’Eden Hazard souhaiterait faire ses bagages et rejoindre notamment son ancien coach de l’Inter Milan, Antonio Conte, à Tottenham d’ici le 31 janvier.

Écarté hier face à Liverpool, Lukaku ne veut pas traîner sur le banc des remplaçants pour le reste de la saison et voudrait donc changer d’air rapidement. Reste maintenant à savoir si les Spurs sont prêts à se lancer dans une opération à 100 millions d’euros en plein hiver. Le Diable Rouge serait aussi ouvert à un retour à l’Inter Milan.

Affaire à suivre donc…