OL Mercato : Lyon officialise une très belle signature !

Publié par Thomas le 05 janvier 2022 à 21:05

Dans sa volonté de se développer, l' OL a acté ce mercredi une signature importante qui devrait avoir un impact considérable sur le reste de la saison.

OL Mercato : Un Suisse débarque à Lyon

À la recherche de renforts, notamment dans le secteur offensif, l’Olympique Lyonnais continue de multiplier ses pistes en Europe pour dénicher un très bon coup mercato. Reconnu pour sa formation et sa cellule de recrutement, l’ OL a justement acté ce mercredi une signature pleine de sens. Celle-ci vient d’inscrire dans une démarche tournée vers l’avenir.

Le club rhodanien a annoncé ce mercredi l’arrivée dans ses rangs d’un nouveau scout, Stéphane Henchoz. Il rejoindra la cellule de recrutement dirigée par Bruno Cheyrou. Le Suisse de 47 ans fera équipe avec les 3 autres recruteurs lyonnais déjà en place, à savoir Michel Rouquette, Alexandre Jeannin et Alain Caveglia. Ancien défenseur central et international suisse avec 71 sélections au compteur, le nouveau recruteur de l’ OL s’était reconverti entraîneur à partir de 2009, dirigeant plusieurs équipes du championnat helvète avant cette reconversion. Son rôle à Lyon sera de superviser les championnats italiens, suisses, allemands et autrichiens.

Aulas change son fusil d’épaule

L’annonce d’une arrivée dans la cellule de recrutement semble pour le moins surprenante quand on sait que l’ancien directeur sportif lyonnais, Juninho, bataillait sans relâche en interne pour obtenir plus de scouts sous ses ordres. Raison principale du départ du Brésilien il y a quelques semaines, le manque de moyens consacrés au recrutement semble donc avoir été revu par Jean-Michel Aulas.

Il y a peu, le président du club français clamait pourtant haut et fort son désintérêt pour le développement des scouts à Lyon " Je fais partie des gens qui considèrent que ce n'est pas nécessaire d'avoir beaucoup de scouts, avançait ainsi le président de l’Olympique Lyonnais. Dans le monde pro, vous avez toujours un entraîneur qui définit, avec un directeur sportif ou non, un certain nombre de profils à rechercher. Et à Lyon, on a fait des investissements considérables avec des équipes informatiques pour avoir toutes les bases de données vidéo. Tous les gens qui s'occupent du recrutement ont ces outils. Quatre personnes pour superviser ça, c'est largement suffisant " avait-il déclaré dans les colonnes de L’Équipe. Un rétropédalage donc, qui ne devrait pas déplaire aux supporters lyonnais.