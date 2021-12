OL Mercato : La mise au point d'Aulas sur le recrutement de Lyon

Publié par ALEXIS le 16 décembre 2021 à 10:05

L’ OL est certes en difficulté en Ligue 1, mais ce n’est pas à cause de son recrutement, selon l’explication de Jean-Michel Aulas.

OL : Aulas pense avoir bien investi dans les derniers mercatos

L’ OL est 13e de Ligue 1 avec 22 points en 17 matches disputés. L’équipe rhodanienne va donc mal en championnat, mais il n'est pas question de s’alarmer selon le président du club. Ce dernier a renouvelé sa confiance à son entraîneur Peter Bosz pour poursuivre la saison. « On doit s'en sortir avec Peter. C'est quelqu'un de très bien et on ira au bout de nos idées avec lui, on va y arriver », a-t-il rassuré dans une interview dans L’Équipe, mercredi. Alors que Juninho, le directeur sportif, a décidé de partir en janvier de l’Olympique Lyonnais, les derniers mercatos du club sont mis en doute et justifieraient les mauvais résultats des Gones. Jean-Michel Aulas n’est pas d’accord avec cette affirmation.

« Premièrement, l' OL, sur les deux années, a été le plus gros investisseur après le PSG, avec 164 millions d’euros. C’est un fait », a-t-il répondu sur RMC pour justifier le gros investissement de Lyon pour se renforcer. « On a pris un certain nombre de joueurs, prêtés comme Emerson Palmieri, ou libres à l'image de Jérôme Boateng, avec des primes », a-t-il rappelé. « Pourquoi autant d'investissements ? Car on a voulu donner à Juninho les moyens pour avoir l'équipe qu’il souhaitait », a expliqué le dirigeant de 72 ans.

Les recrues des Lyonnais ces deux dernières années

En plus d’Emerson et Boateng, l’ OL a recruté Damien Da Silva et Henrique Silva Milagres librement pendant le mercato estival 2021. Lors des deux dernières années (2019 à 2021), Jean-Michel Aulas a transféré Jeff Reine-Adélaïde (25 M€), Thiago Mendes (22 M€), Karl Toko-Ekambi (11, 5 M€), Tino Kadewere (12 M€), Bruno Guimarães (20 M€), Lucas Paqueta (20 M€) et Xherdan Shaqiri (6 M€).