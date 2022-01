PSG Mercato : Kylian Mbappé, le Qatar prêt à choquer le monde ?

Publié par JEAN-LUC D le 06 janvier 2022 à 14:42

Alors que la presse espagnole évoque un accord entre Kylian Mbappé et le Real Madrid, le PSG ne lâche pas l’affaire et continue son forcing.

Le PSG croit toujours en ses chances pour Kylian Mbappé

Libre le 30 juin prochain, Kylian Mbappé n’a pas renouvelé son engagement en faveur du Paris Saint-Germain. En début de semaine, le média espagnol ABC Sport a révélé que l’attaquant du PSG aurait d’ores et déjà conclu un accord avec le Real Madrid en vue d’une arrivée libre l’été prochain. À Madrid, l’international français de 23 ans devrait parapher un bail de six ans, soit jusqu’en juin 2028, avec à la clé un salaire de 21 millions d’euros par saison.

Pour le convaincre, Florentino Pérez aurait accepté de lui verser une prime de 40 millions d’euros. Qu’à cela ne tienne. Du côté de la capitale française, Nasser Al-Khelaïfi et les siens continuent d'y croire. En effet, d’après les révélations du journal L’Équipe, les propriétaires qatariens du Paris SG ne croient pas du tout que Kylian Mbappé a déjà signé un accord avec le Real Madrid.

Nasser Al-Khelaïfi et les siens conserveraient en effet un espoir ce plus en plus mince, mais réel, de conserver leur numéro 7. D’autant que l’offre des Merengues ne serait même pas de nature à rivaliser avec ce que le PSG serait prêt à donner à Mbappé pour le conserver.

PSG Mercato : Le Qatar tente une dernière folie pour Mbappé

Les chances de voir Kylian Mbappé parapher un nouvel engagement en faveur du Paris Saint-Germain s’éloignent carrément de jour en jour, mais le Qatar y croit toujours. Le quotidien sportif révèle ainsi que du côté de Doha, les propriétaires du club de la capitale n’écartent rien dans ce dossier.

« Au PSG, on est convaincu que ces informations (sur un accord trouvé avec le Real Madrid) sont infondées et qu’un espoir, mince, mais réel, existe encore de le retenir », écrit L’Équipe. Une tendance confirmée par le journaliste Grégory Schneider, qui assure que le leader du championnat de Ligue 1 serait prêt à faire une vraie folie pour dérouter le Real Madrid dans cette affaire.

« Les 20 millions d’euros de salaire annuel proposés par le Real Madrid à Kylian Mbappé, ce n’est même pas le quart de ce que le PSG est capable de lui mettre sur la table pour le prolonger. Ce n’est pas le quart. Faites votre tambouille, très franchement, le Real Madrid va devoir augmenter son offre à mon avis. Mais la chose importante, c’est que Mbappé ne fait pas de ce dossier une question d’argent. Le Qatar a d’ores et déjà proposé à Mbappé le plus gros contrat de l’histoire du club.

Il suffit de réfléchir à ce que Messi prend, primes à la signature comprise, c’est phénoménal. Donc si Mbappé en fait une histoire d’argent, l’histoire est terminée. Mais visiblement, il n’est pas parti là-dessus », a expliqué le journaliste de Libération, convaincu que le Qatar pourrait choquer le monde entier avec une proposition salariale surdimensionnée pour le jeune Bondynois dans les prochaines semaines.

Affaire à suivre donc…