PSG Mercato : Fuite au Real Madrid, tout est bouclé pour Mbappé !

Publié par Timothée Jean le 30 décembre 2021 à 14:20

C’est la grosse information venue d'Espagne. Le Real Madrid aurait d’ores et déjà bouclé la signature de Kylian Mbappé, au grand dam du PSG.

Ce n’est un secret pour personne, Kylian Mbappé rêve de défendre un jour les couleurs du Real Madrid. Déjà durant le dernier mercato estival, l’attaquant français avait confirmé ses envies de départ à la direction du PSG dans le but de faciliter son transfert au Real Madrid et permettre au club parisien de toucher une grosse somme sur son probable départ. Sauf que les dirigeants du Paris Saint-Germain ne l’entendaient pas de cette oreille.

Les Parisiens ont fermé à double tour la porte pour son départ au Real Madrid. Et Kylian Mbappé a finalement rempilé pour une saison au PSG, sans pour autant prolonger son contrat. Le natif de Bondy reste très professionnel et entend « finir la saison à 100% » à Paris. En d’autres termes, il ira au bout de son contrat expirant en juin prochain, avant de quitter gratuitement le PSG à l’issue de la saison. D’ailleurs, les indices pleuvent sur sa future arrivée au Real Madrid.

En effet, les médias espagnols, Telemadrid et Mundo Deportivo annoncent en choeur ce jeudi qu’il n’y a plus de doute à ce sujet. « Tout serait calé » pour le transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid. Les dirigeants madrilènes seraient parvenus à boucler la signature du crack parisien s’assurant ainsi de sa venue en juin prochain.

Ramón Fuentes, journaliste et présentateur sportif sur Telemadrid va même plus loin, en assurant que Kylian Mbappé devrait inaugurer le nouveau stade Bernabeu l’été prochain. Et ce n'est pas tout, puisque la direction du Real Madrid travaillerait également en coulisses pour boucler le dossier Erling Haaland.

Le Paris Saint-Germain va contre-attaquer

Toutefois, rien n’est encore officiel pour ce probable deal avec le Real Madrid. Ce qui laisse encore une chance au PSG de revenir à la charge pour Kylian Mbappé. La direction parisienne espère toujours convaincre son jeune attaquant de rester et devrait formuler une énième offre pour tenter de le détourner de son rêve madrilène. Reste à savoir si cela sera suffisant pour le faire changer d’avis. Les discussions devraient reprendre entre les deux parties dans les jours à venir.