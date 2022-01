ASSE : Sanction, le gros coup dur contre les supporters confirmé

Publié par ALEXIS le 07 janvier 2022 à 19:36

L’information de L’Équipe sur les sanctions de la FFF contre l’ ASSE est confirmée ce vendredi. Un gros coup dur pour les supporters stéphanois.

L’ ASSE prend acte de la décision de la FFF

L’ ASSE ne pourra pas bénéficier du soutien de ses supporters en Ligue 1 et en coupe de France, lors des matchs à l’extérieur jusqu’à nouvel ordre. Et pour cause, le club ligérien a été sanctionné par la Fédération Française de Football (FFF) à titre conservatoire. « Fermeture à titre conservatoire de l'espace visiteurs lors des matchs à l'extérieur de l’ ASSE », a publié l’AS Saint-Étienne, sur son site internet, tout en réagissant à la décision : « le club a pris acte de la mise en instruction du dossier et de la décision fédérale ».

« La Commission fédérale de discipline a pris connaissance des rapports établis par les officiels après la rencontre Jura Sud Foot - AS Saint-Étienne. L'utilisation d'engins pyrotechnique par les supporters de l’AS Saint-Étienne et les conditions d'accueil de ces mêmes supporters sont, respectivement, les faits reprochés aux deux clubs », ont expliqué les Verts. Il faut dire que, dans le cadre de son enquête, la Commission fédérale de discipline a demandé des éléments d’analyse aux deux clubs. Et l’ ASSE a promis de les « fournir rapidement ».

A quand le verdict final de la Fédération ?

C’est au terme de l’instruction et après audition des représentants des deux clubs que la Commission de la FFF rendra ses décisions définitives, mais la date n’est pas précisée. Cependant, le quotidien sportif croit savoir que la décision finale fédérale devrait être rendue le 13 ou le 20 janvier prochain.

Pour rappel, des supporters de l’ ASSE, protestant contre les dirigeants de leur club, accusés de mauvaise gestion, avaient fait usage de fumigènes et craqué des pétards, lors du match face à Jura Sud. C’était en 16e de finale de la coupe de France, le dimanche 2 janvier dernier, au stade de Bram à Louhans. L’arbitre du match, Bastien Dechepy, avait interrompu la rencontre à cause de ces incidents, mais elle avait repris après une vingtaine de minutes. Les Verts avaient éliminé le club amateur et affronteront Bergerac (club de N2) en 8e de finale, le 29 janvier prochain.