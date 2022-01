OM Mercato : Un renfort offensif inespéré bientôt à Marseille ?

Publié par JEAN-LUC D le 08 janvier 2022 à 18:08

À la recherche d’un renfort offensif cet hiver, l’ OM pourrait voir débarquer dans les prochains jours un joueur totalement inattendu.

Un attaquant prêté bientôt de retour à Marseille ?

Arrivé à Marseille en août 2018 contre une enveloppe de 12 millions d’euros, Nemanja Radonjic n’est pas parvenu à s’imposer au sein de l’équipe de l’ OM. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2023, l’ancien milieu de terrain offensif de l’Étoile rouge de Belgrade a été prêté l’été dernier au Benfica Lisbonne pour une saison avec option d’achat fixée à 8 millions d’euros.

Six mois seulement après son arrivée au Portugal, l’international serbe voudrait déjà changer d’air. En effet, selon les informations du média A Bola, l’ailier de 25 ans ne serait pas du tout content de sa situation de remplaçant de luxe à Lisbonne. Il voudrait donc profiter du présent mercato hivernal pour quitter le club de Lisbonne.

Blessé en décembre puis touché par le Covid-19, Nemanja Radonjic pourrait ainsi bénéficier d’un bon de sortie dans les jours à venir puisque la publication lisboète assure que la direction du Benfica n'est pas forcément opposée à un départ. Encore lié à l’Olympique de Marseille, le natif de Nis pourrait ainsi débarquer sur la Canebière, où Jorge Sampaoli n'a pourtant pas manifesté l’intérêt de le récupérer pour la seconde moitié de saison.

OM Mercato : Radonjic pas dans les plans de Sampaoli

Avec sept (7) petites apparitions et un but, toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, Nemanja Radonjic n’est pas vraiment en réussite du côté de Lisbonne. Alors que Jorge Jesu a été récemment limogé au profit d’un nouvel entraîneur en la personne de Nélson Veríssimo, Radonjic ne compte pas perdre encore plus de temps au Benfica. Il aimerait donc changer d’air.

Seul problème, aucun autre club n’a encore manifesté le moindre intérêt pour lui et à l’OM, il ne fait pas partie des plans à court terme de Jorge Sampaoli. Sans compter que son contrat actuel ne comporte pas de clause exceptionnelle pour un retour prématuré à l’Olympique de Marseille. Nemanja Radonjic se trouve ainsi dans une situation compliquée puisqu’il devra trouver une nouvelle porte de sortie ou patienter à Benfica jusqu’à la fin de la saison avec l’espoir d’avoir sa chance avec son nouveau coach pour prouver sa valeur.

Affaire à suivre donc…