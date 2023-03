Publié par Timothée Jean le 13 mars 2023 à 22:00

Prêté par l’ OM, Nemanja Radonjic était poussé vers la sortie du Torino. Mais les dirigeants turinois pourraient finalement changer d’avis.

Arrivé à l'Olympique de Marseille en août 2018 contre un chèque de 14 millions d'euros, Nemanja Radonjic n'a jamais vraiment réussi à s'imposer dans l'effectif phocéen. Trop irrégulier dans ses performances, l’international serbe a enchaîné les prêts ces dernières années. Après des passages successifs au Hertha Berlin et au Benfica Lisbonne, il a prêté cette saison au Torino.

Ce transfert en Italie est l’occasion pour lui de relancer sa carrière loin de l’ OM. Et le joueur de 27 ans a réalisé des débuts très encourageants au sein du club turinois. Au point où la presse italienne assure que toutes les conditions pour son rachat automatique sont déjà réunies. Le Torino devrait verser environ 2 millions d’euros à l’ OM pour boucler son transfert définitif. Sauf que l’attitude de Nemanja Radonjic passe difficilement au sein du club italien.

L’entraîneur du Torino, Ivan Juric, avait lui-même pointé du doigt le comportement inapproprié du joueur prêté par l’OM, expliquant qu’il n’était pas parvenu « à en faire un joueur de football ». Cette sortie du coach turinois avait rapidement relancé les débats sur l’avenir du joueur.

OM Mercato : Ivan Juric élogieux envers Nemanja Radonjic

Bon nombre assuraient en effet que Nemanja Radonjic ne devrait pas faire long feu au Torino. Après avoir bouclé son transfert définitif, les dirigeants italiens envisageraient de le vendre l’été prochain. Mais la donne risque d’évoluer d’ici la fin de la saison. Et pour causse, le Serbe conserve toujours la confiance de son entraîneur. La preuve, il était titulaire face à Lecce et a grandement participé à la victoire de son équipe.

Ivan Juric s’est lui-même montré très élogieux envers Radonjic avant de lui une nouvelle pique. « Il y a des joueurs qui ont besoin de travailler physiquement et techniquement et d’autres qui ont besoin de travailler sur l’attention et les attitudes. Avec lui, il faut travailler là-dessus. Aujourd’hui, il a fait un excellent travail tout au long du match », a-t-il déclaré sur Sky Sports Italia. Nemanja Radonjic devra faire des efforts sur son investissement et poursuivre sur cette lancée en vue de convaincre ses dirigeants. Tout reste possible dans ce dossier.