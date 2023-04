Publié par JEAN-LUC D le 08 avril 2023 à 11:00

Positionné sur une piste offensive de Luis Campos, Manchester United serait sur le point de contrarier les plans du PSG pour le prochain mercato estival.

Après un nouvel échec en Ligue des Champions et une saison ratée avec un fond de jeu inexistant, le Paris Saint-Germain s’est résolu à apporter du sang neuf dans son effectif lors du prochain mercato estival. Dans cette optique, Luis Campos scrute divers horizons pour mettre la main sur les oiseaux rares. En attaque, le conseiller football du PSG aimerait recruter son compatriote Gonçalo Ramos.

Rayonnant sous les couleurs du Benfica Lisbonne, l’international portugais de 21 ans compte déjà à son compteur 25 buts et 10 passes décisives en 38 matches toutes compétitions confondues cette saison. Grâce à ses solides réseaux dans son pays, Luis Campos voudrait convaincre les dirigeants du Benfica de vendre leur jeune prodige au PSG. Mais le club de la capitale n’est pas seul sur ce coup et Manchester United pourrait remporter la partie dans cette affaire au détriment du PSG.

PSG Mercato : Gonçalo Ramos à Manchester United pour 115M€ ?

En effet, selon les informations du média portugais Record, les décideurs du club anglais seraient très intéressés par le profil du jeune compatriote de Cristiano Ronaldo. Sensation de la dernière coupe du monde au Qatar, avec notamment un triplé face à la Suisse, Gonçalo Ramos fait partie des principales priorités des Red Devils pour le mercato de l’été à venir.

Malgré l’arrivée de Wout Weghorst en janvier passé, Manchester United et son manager Erik ten Hag seraient prêts à tout pour arracher la signature de Ramos. D'après le journaliste turc spécialisé dans les transferts Ekrem Konur, l’actuel 4e de Premier League, à la lutte avec le PSG et d’autres cadors européens, serait disposé à payer le montant de la clause libératoire du joueur, soit 115 millions d’euros. Reste à savoir si Luis Campos et le PSG pourront renchérir sur cette offre mancunienne.