Mercato PSG : Une terrible nouvelle se profile pour Draxler

Publié par Ange A. le 25 février 2023 à 05:16

En prêt au Benfica Lisbonne, Ander Herrera est loin de réaliser la pige escomptée. Le futur de l’Allemand serait déjà compromis.

Le Paris Saint-Germain est parvenu à se débarrasser de pas mal d’indésirables lors du dernier mercato estival. Une vaste opération dégraissage a été menée sous la houlette de Christophe Galtier et de Luis Campos, tous deux recrutés par le Paris SG l’été dernier. Souvent annoncé partant lors des précédentes fenêtres des transferts, Julian Draxler fait partie de l’important contingent de joueurs refourgués par le PSG l’été dernier. Un point de chute au Portugal a été trouvé à l’international allemand. Lequel a rejoint le Benfica Lisbonne sous la forme d’un prêt. La formation lisboète n’a inclus aucune option pour le polyvalent milieu de terrain. Alors que sa pige dans la capitale portugaise est déjà loin de se dérouler comme espérer par l’ancien de Schalke 04 enchaîne les galères.

Mercato PSG : Une énorme tuile annoncée pour Draxler

Les dernières nouvelles venues du Portugal concernant Julian Draxler sont loin d’être reluisantes. Déjà en manque de temps de jeu, le milieu prêté par le Paris Saint-Germain a été victime d’une blessure à la cheville gauche. Laquelle selon la presse portugaise devrait compromettre le reste de la saison de l’Allemand. Record annonce en effet que Draxler ne devrait plus rejouer cette saison. Le joueur appartenant encore au PSG a récemment subi une opération à ladite cheville. Le milieu allemand devrait rester sur le flanc pour le reste de la saison à en croire la source lusitanienne. Un énorme coup dur pour le milieu âgé de 29 ans parti chercher un meilleur temps de jeu au Portugal.

Mais pour la presse locale, Julian Draxler ne devrait plus arborer le maillot du Benfica Lisbonne, le leader du championnat portugais. Le joueur prêté par le PSG devrait donc se limiter à 18 apparitions avec le club lisboète, dont 8 titularisations et 2 réalisations. Son contrat expirant dans un an à Pars, son avenir devrait encore faire parler à son retour de prêt cet été.