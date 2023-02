OM Mercato : Un attaquant de Marseille agace ses dirigeants

Publié par Enzo Vidy le 23 février 2023 à 16:37

Alors que l' OM de Pablo Longoria prépare déjà le prochain mercato estival, un attaquant de Marseille agace sérieusement ses dirigeants.

Parmi les clubs français, l' OM est certainement l'équipe qui a réalisé le meilleur mercato hivernal lors du mois de janvier. D'abord actif dans le sens des départs avec la vente de Gerson à Flamengo dès les premiers jours de la période de transfert, Pablo Longoria s'est ensuite mis à la recherche de plusieurs renforts offensif pour consolider l'effectif d'Igor Tudor sur la deuxième partie de saison.

De ce fait, l' OM a réussi à faire venir Ruslan Malinovskyi en provenance de l'Atalanta Bergame, dans le cadre d'un prêt avec option d'achat obligatoire d'environ 13 millions d'euros. Mais les dirigeants marseillais ne se sont pas arrêtés là, et en toute fin de mercato hivernal, Azzedine Ounahi et Vitinha sont arrivés à l' OM contre des sommes de 10 et 32 millions d'euros.

Et maintenant que l' OM semble suffisamment armé pour essayer de concurrencer le PSG dans la course au titre durant le reste de la saison, Pablo Longoria travaille déjà sur le prochain mercato estival, et devrait boucler une petite vente en attaque. Cependant, le joueur en question, actuellement prêté au Torino, traverse une période délicate.

OM Mercato : Les dirigeants du Torino ne supportent plus Nemanja Radonjic

Arrivé à l' OM en août 2018 contre un chèque de 14 millions d'euros, Nemanja Radonjic n'a jamais vraiment réussi à s'imposer dans l'effectif marseillais. Trop irrégulier dans ses performances, l'ailier serbe enchaîne les prêts au fil des saisons, mais ne parvient pas à convaincre les différents clubs dans lesquels il est passé.

Cette saison, Nemanja Radonjic est en prêt en Italie, et plus précisement au Torino, pensionnaire de Serie A. Le joueur âgé de 27 ans est prêté avec une option d'achat, dont les conditions ont récemment été réunies pour être automatiquement levées par le club italien. L'OM devrait donc récupérer environ 2 millions d'euros, mais l'attitude de Nemanja Radonjic commence serieusement à agacer les dirigeants italiens. En effet, si l'on en croit les informations de Tuttosport, le joueur serbe serait complètement démotivé, et énerve même son entraîneur qui s'est récemment exprimé à son sujet.

"Il a du mal à devenir un vrai joueur. Parfois il s'entraîne bien, parfois non, c'est sa grande limite. Nous l'attendons encore, mais il doit donner plus. Nous, nous lui avons tout donné. Qu'il donne un signal s'il veut faire quelque chose dans le foot." Des déclarations qui prouvent une nouvelle fois l'inconstance d'un joueur qui était qualifié à l'époque comme étant le futur Cristiano Ronaldo serbe.