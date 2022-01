Rennes Mercato : Le SRFC à la lutte pour un prodige de Ligue 2

Publié par JEAN-LUC D le 09 janvier 2022 à 14:20

En quête d’un renfort au milieu, le Stade Rennais aurait des vues sur un joueur de Ligue 2. Mais la concurrence s’annonce rude pour Rennes.

Le SRFC sur les traces d’un milieu de Nancy

À 18 ans, Warren Bondo fait les beaux jours de l’AS Nancy-Lorraine, en Ligue 2. En fin de contrat le 30 juin prochain, le jeune milieu de terrain devrait rejoindre une équipe de l’élite. En effet, selon les informations de Foot Mercato, le Stade Rennais, l’AS Monaco et deux autres clubs français, dont l’identité n’a pas été dévoilée, sont déjà positionnés pour récupérer l’international tricolore des moins de 19 ans.

Avec 15 matches et 1 but inscrit, Warren Bondo est également parvenu à attirer sur lui les regards de cadors européens puisque le Bayern Munich, l'AC Milan et l’Atlético Madrid seraient également intéressés par son profil. L’été dernier, il était annoncé tout proche de s’engager en faveur du club italien. Finalement, le natif d'Évry a fait le choix de poursuivre avec son club formateur. Mais la donne devrait changer à l’issue de la saison et ses prétendants s’activent d’ores et déjà.

Rennes Mercato : grosse concurrence pour Warren Bondo

Le média espagnol Fichajes confirme à son tour que l'Atlético Madrid fait partie des prétendants de Warren Bondo. Le club entraîné par Diego Simeone surveille le jeune milieu de terrain de l’AS Nancy-Lorraine comme d'autres grands clubs européens comme le Bayern Munich, Everton et l'AC Milan.

Apparu à 15 reprises toutes compétitions confondues cette saison avec 1 but et 1 passe décisive, Warren Bondo pourrait donc rapidement recevoir une offre de contrat de la part des Colchoneros. De son côté, Foot Mercato précise que « certaines offres ont même déjà été envoyées par plusieurs clubs, et d'autres vont suivre dans les jours à venir. Warren Bondo pourrait donc bel et bien agiter ce marché des transferts. »

Affaire à suivre donc…