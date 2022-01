PSG : Une grande nouvelle tombe au Paris SG, après le nul à Lyon

Publié par JEAN-LUC D le 10 janvier 2022 à 14:49

Au lendemain de son match nul au Groupama Stadium contre l’OL (1-1), dimanche, le PSG a reçu une grande nouvelle concernant son effectif.

PSG : Neymar est de retour à Paris

Comme prévu, Neymar est revenu du Brésil ces dernières heures et l'a confirmé lui-même sur sa page Instagram. Gravement blessée le 28 novembre dernier à Saint-Étienne, la star brésilienne était aux soins depuis. Le Paris Saint-Germain avait annoncé une période d’indisponibilité de six à huit semaines pour le milieu de terrain offensif de 29 ans.

Un retour anticipé puisque dans son dernier point médical, le PSG misait sur un retour pour la fin du mois. Rentré pour les fêtes de fin d'année, le numéro 10 des Rouge et Bleu avait bénéficié d'une rallonge en raison de sa blessure à la cheville. « Home », a écrit le partenaire de Lionel Messi et Kylian Mbappé ce lundi dans une story Instagram sans oublier de se taguer à Paris. Absent des terrains jusqu’à la fin du mois de janvier, Neymar n’a qu’un seul objectif : être rétabli et disponible le 15 février pour le 8e de finale aller de la Ligue des Champions contre le Real Madrid au Parc des Princes.

Une tendance confirmée par Mauricio Pochettino

Après avoir passé les fêtes de fin d’année dans son pays, Neymar est rentré à Paris. Toutefois, l’international brésilien ne devrait pas reprendre l’entraînement collectif avec le Paris Saint-Germain avant trois semaines. Une tendance confirmée récemment par son entraîneur Mauricio Pochettino.

« Sa date de retour était établie avant son départ. Il continue sa rééducation sous contrôle médical. Il est dans les temps fixés », avait assuré le coach argentin en conférence de presse, samedi. Une bonne nouvelle donc pour Mauricio Pochettino, qui croise désormais les doigts afin de pouvoir compter sur le génie brésilien lors de la double confrontation contre le Real Madrid le 15 février et 9 mars prochains.