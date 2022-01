OM Mercato : Officiel, Longoria s’offre un renfort de prestige !

Publié par JEAN-LUC D le 10 janvier 2022 à 16:19

Pablo Longoria nourrit beaucoup d’ambitions pour l’ OM. En plein mercato hivernal, le président marseillais s’est offert un renfort de poids et renforce sa cellule de recrutement.

Pablo Longoria renforce sa cellule de recrutement

Pablo Longoria doit vendre pour renflouer les caisses de l’Olympique de Marseille et faire également venir de nouveaux joueurs pour renforcer l’équipe de Jorge Sampaoli. Pour y parvenir, même s’il est reconnu comme un bon négociateur et dénicheur de talents, le président du club marseillais a besoin d'être entouré. Le successeur de Jacques-Henri Eyraud vient ainsi de s’offrir un nouveau recruteur à Marseille. En effet, Benjamin Charier a annoncé ce lundi, via les réseaux sociaux, son arrivée au sein de la cellule de recrutement de l’ OM.

« Extrêmement fier de rejoindre la cellule de recrutement de l'OM en tant que Technical Scout. Maintenant place au charbon », a annoncé le principal intéressé sur son compte Twitter. Présentant la nouvelle recrue de Pablo Longoria, le portail But Football Club indique : « Méconnu du très grand public, Charier est un spécialiste des joueurs et du scouting. C’est notamment lui qui gère le compte Twitter @faistacompo, apprécié des suiveurs de la Ligue 1 pour sa pertinence tactique et qui se décrit depuis septembre dernier comme « agence de conseil pour acteurs du foot. » Son premier gros chantier pourrait être le dossier de la succession de Jordan Amavi.

OM Mercato : Sampaoli veut le remplaçant de Jordan Amavi

Après avoir prêté Jordan Amavi à l’OGC Nice avec option d’achat cet hiver, l’ OM cherche désormais son remplaçant. Aux dernières nouvelles, les dirigeants de l’équipe phocéenne seraient sur les traces de Sead Kolasinac. D’après les informations de Sky Sports, Pablo Longoria et les siens seraient en négociations avec la direction d’Arsenal pour l’arrière gauche bosnien de 28 ans.

Libre le 30 juin prochain et ignoré par Mikel Arteta, SeadKolasinac pourrait débarquer prochainement à Marseille puisque les Gunners ne veulent pas le voir s’en aller gratuitement dans six mois. Benjamin Charier pourrait donc faire son baptême de feu sur ce dossier de premier choix pour l’ OM.