PSG Mercato : Mbappé va signer en février avec le Real Madrid

Publié par Thomas G. le 12 janvier 2022 à 19:04

Selon Gianluca Di Marzio, Kylian Mbappé va signer avec le Real Madrid en février avant le match de Ligue des champions du PSG.

PSG Mercato : Le départ du natif de Bondy est acté

Kylian Mbappé ne va pas prolonger avec le Paris Saint-Germain. L’international français de 23 ans va quitter le PSG, libre. Selon Gianluca Di Marzio de Sky Sports Italia, il signera son contrat avec le Real Madrid en février, avant la double confrontation en Ligue des champions entre les deux clubs. Les dirigeants parisiens n’ont pas réussi à convaincre le génie français de poursuivre l’aventure. Depuis 3 ans, Mbappé a refusé toutes les offres de prolongation que le PSG lui avait transmise, le point de non-retour semble être atteint avec cette annonce d’une signature en février.

Cet été, l’histoire d’amour entre le PSG et Mbappé avait failli se terminer brutalement, mais les Parisiens ont décidé de retenir le joueur formé à l'AS Monaco pour faire durer le plaisir. Le rêve des dirigeants Qataris était d’associer Messi, Neymar et Mbappé, ainsi laisser partir le Français était alors impensable pour eux.

La confrontation entre le Real et le PSG est lancée

À l’instar de son compatriote Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé va donc quitter son club libre. Cette nouvelle arrive dans un climat de tension au sein du club de la capitale. Les résultats sont corrects mais les hommes de Mauricio Pochettino peinent à faire du beau jeu et à convaincre. L'entraîneur parisien est remis en cause et il se murmure que Zinédine Zidane va le remplacer incessamment sous peu.

La confrontation en 8e de finale de Ligue des champions face au Real Madrid sera décisive. Elle peut permettre aux Parisiens de lancer définitivement leur saison ou au contraire de clôturer cette saison déjà bien compliquée. L'annonce du départ de Mbappé est un véritable coup de massue pour le Paris SG, néanmoins l’espoir est toujours présent au PSG. En effet, les Parisiens espère encore faire signer cette fameuse prolongation de contrat à Kylian Mbappé.