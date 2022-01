PSG Mercato : Real, Mbappé, la dernière offre du Qatar est tombée

Publié par JEAN-LUC D le 11 janvier 2022 à 19:01

En fin de contrat, Kylian Mbappé est annoncé proche du Real Madrid. Mais le PSG n’a pas encore dit son dernier mot dans ce dossier.

Kylian Mbappé continue de discuter avec le Paris SG

Arrivé en août 2017 contre un chèque de 180 millions d’euros, Kylian Mbappé dispute ses six derniers mois de contrat sous le maillot du Paris Saint-Germain. Libre de s’engager avec le club de son choix depuis le 1er janvier dernier, l’ancien avant-centre de l’AS Monaco pourrait finalement décider de rester et parapher un nouveau bail en faveur du PSG.

Selon les dernières indiscrétions du journal Le Parisien, l’enfant de Bondy, qui n’aurait pas encore arrêté de décision concernant la suite de sa carrière, pourrait étonner tout le monde et faire le choix de poursuivre l’aventure avec les Rouge et Bleu. Le média régional explique notamment que Mbappé est heureux à Paris et n’exclut pas forcément d’y rester. Et les lignes bougent dans ce sens selon les dernières rumeurs en provenance de la capitale française.

Le PSG tente un dernier coup osé pour Kylian Mbappé

Si les médias espagnols assurent que tout serait déjà réglé entre Kylian Mbappé et le Real Madrid, le Paris Saint-Germain continue de pousser en interne afin de parvenir à convaincre son numéro 7 de parapher un nouvel engagement. Intervenant sur le Live Twitch de Canal Supporters, le journaliste Abdellah Boulma indique ce lundi que le Paris SG tente d'obtenir la signature de Mbappé pour une courte durée afin d’éviter un départ libre l’été prochain.

« Le PSG tente de prolonger Kylian Mbappé pour une courte durée, coûte que coûte. Discussions en cours. Dans l’esprit du joueur, le choix du Real Madrid est fait. Mais Paris ne veut rien lâcher pour éviter un départ libre », explique le confrère sur les réseaux sociaux. À six mois de la fin du contrat du jeune Bondynois, l'objectif du PSG serait de parvenir à un accord avec le coéquipier de Lionel Messi pour un renouvellement jusqu'en juin 2023, avant de négocier ensuite un transfert avec le Real Madrid l’été prochain afin de permettre au PSG de ne pas le voir s’en aller gratuitement.