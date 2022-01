ASSE : Verdict des incidents contre Jura Sud, une date décisive fixée

Publié par ALEXIS le 13 janvier 2022 à 20:24

L’ ASSE sera située sur la décision de la FFF pour les incidents occasionnés par ses supporters ultras, face à Jura Sud en coupe de France.

L' ASSE sanctionnée à titre conservatoire par la FFF

La Fédération Française de Football (FFF) a rendu un premier verdict le 7 janvier dernier, après avoir mis le dossier du match Jura Sud - ASSE en instruction. « La Commission fédérale de discipline a pris connaissance des rapports établis par les officiels après la rencontre Jura Sud Foot – AS Saint-Étienne, du dimanche 2 janvier dernier, en 16e de finale de la coupe de France.

L'utilisation d'engins pyrotechnique par les supporters de l’AS Saint-Étienne et les conditions d'accueil de ces mêmes supporters sont, respectivement, les faits reprochés aux deux clubs. Le club stéphanois a pris acte de la mise en instruction du dossier et de la décision fédérale », avait indiqué le club ligérien sur son site internet. « La Commission fédérale de discipline a demandé des éléments d’analyse aux deux clubs, que l'AS Saint-Étienne fournira rapidement », avait promis la direction des Verts, ensuite.

Rendez-vous le 20 janvier devant la Commission fédérale

Pour rappel, la FFF avait décidé, à titre conservatoire, de « la fermeture à titre conservatoire de l'espace visiteurs lors des matchs à l'extérieur de l’ ASSE », tout en indiquant qu’elle rendra ses décisions définitives, au terme de l’instruction et après audition des représentants des deux clubs. Et selon les informations de L’Équipe, la date est désormais connue. D’après le quotidien sportif, « les deux clubs seront convoqués le 20 janvier pour s'expliquer, et la décision tombera normalement le même jour ».

Pour mémoire, des supporters de l’ ASSE, dénombrés à environ 500 au stade de Bram de Louhans, avaient craqué des fumigènes et jeté des pétards. Des incidents qui avait contraint l’arbitre à arrêter le match contre Jura Sud, quelques secondes seulement après le coup d’envoi. La rencontre avait repris après 20 minutes d’interruption et les Stéphanois avaient éliminé le club de National 2 par (4 buts à 1).