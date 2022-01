ASSE : Sanction de la FFF, mauvaise nouvelle après Jura Sud

Publié par ALEXIS le 06 janvier 2022 à 20:13

L’ ASSE aurait été sanctionnée lourdement par la FFF suite aux incidents contre Jura Sud (4-1) en 16e de finale de la coupe de France.

Les supporters de l' ASSE suspendus de déplacement jusqu'à la fin de la saison ?

En attendant la décision officielle de la Fédération Française de Football (FFF), les informations livrées par RMC Sport et L’Équipe laissant entendre que l’ ASSE a été durement sanctionnée, à titre conservatoire, en attendant les conclusions du dossier mis en instruction. D’après la radio, l’instance dirigée par Noël Le Graët a décidé de fermer à titre conservatoire le parcage visiteurs pour accueillir les Stéphanois pour les prochains matchs.

Quant au quotidien sportif, il évoque une interdiction de déplacement des supporters des Verts qui pourrait aller jusqu’à la fin de saison et d'une lourde amende infligée au club ligérien. Par ailleurs le média indique que la décision finale sera rendue le 13 ou le 20 janvier prochain. Des sanctions qui seraient un gros coup dur pour l’AS Saint-Étienne si elles sont confirmées. En effet, l’équipe de Pascal Dupraz est en grande difficulté en Ligue 1 cette saison. Elle est 20e de Ligue 1 avec 12 points et 40 buts concédés à la mi-saison et est sérieusement menacée de relégation en Ligue 2.

Les ultras de l'AS Saint-Étienne avaient causé l'arrêt du match contre Jura Sud

Pour rappel, des supports de l’ ASSE avait fait usage de fumigènes et avaient jeté des pétards au stade de Stade de Bram à Louhans, lors du match contre Jura Sud. Un pétard avait même explosé tout près du gardien de but du club amateur, Cédric Mensah. Ce qui avait poussé l’arbitre, Bastien Dechepy, à interrompre la rencontre, seulement quelques secondes après le coup d’envoi. Une interruption qui avait duré une vingtaine de minutes, avant la reprise du match. Qualifiée pour les 8es de finale, l' ASSE affrontera Bergerac (N2), le 29 janvier prochain.