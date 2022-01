Angers SCO Mercato : L’Inter sur un joli coup à 0€ au SCO

Publié par Ange A. le 14 janvier 2022 à 08:01

Particulièrement actif en ce début de mercato d’hiver, l’ Angers SCO pourrait voir un joueur rejoindre l’Italie dans les prochains mois.

Encore un départ annoncé à l’ Angers SCO

L’ Angers SCO a débuté le mercato d’hiver en trombe. Farid El Melali et Antonin Bobichon ont rejoint la Ligue 2. Ils sont respectivement prêtés à Pau et à l’AS Nancy Lorraine. Sada Thioub et Paul Bernardoni sont prêtés sans option d’achat à l’AS Saint-Étienne, la lanterne rouge du championnat, par le SCO. Le portier de 24 ans avait perdu sa place de titulaire ces dernières semaines au profit de Danijel Petkovic. Au de ces récentes performances, le portier monténégrin pourrait aussi quitter le club de l’Anjou dans les prochains mois. L’Équipe révèle ainsi un intérêt de l’Inter Milan pour le gardien de but angevin. Lequel sera un joueur libre au terme de la saison, son contrat expire en juin prochain.

Petkovic, le prochain coup à 0€ de l’Inter Milan cet été

Intéressé par le profil de Danijel Petkovic, l’Inter Milan a déjà conclu un accord pour la signature d’André Onana. Le portier camerounais sera libre à l’issue de la saison après sa non-prolongation de contrat à l’Ajax Amsterdam. Les Nerazzurri voudraient donc de nouveau frapper un coup gratuit sur le prochain marché des transferts en recrutant le gardien de l’ Angers SCO. Lequel devrait être cantonné à un rôle de doublure en cas de départ chez le champion d’Italie. Le club lombard doit recruter à ce poste avec les départs de ses vétérans Samir Handavnovic (37 ans) et Alex Cordaz (39 ans). Les deux portiers sont en fin de contrat à l’Inter.

Ciblé par le leader de Serie A, Danijel Petovic a disputé 6 matchs cette saison pour 8 buts concédés et un clean-sheet. L’international monténégrin (23 sélections) avait rejoint Angers en 2019 contre près d’un million d’euros en provenance du FC Lorient.