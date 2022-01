Angers SCO Mercato : Le SCO s'offre un ancien de Tottenham

Publié par ALEXIS le 07 janvier 2022 à 01:13

Après les départs de Paul Bernardoni et Sada Thioub à l’ ASSE, Angers SCO s’est renforcé, ce jeudi, en recrutant un milieu de terrain.

Angers SCO s'offre Bentaleb sans indemnité de transfert

Paul Bernardoni (24 ans) et Sada Thioub (26 ans) ne font plus partie de l’effectif d’ Angers SCO. Ils ont rejoint l’AS Saint-Étienne, mercredi. Ils sont prêtés par le Sporting Club de l’Ouest pour six mois, soit jusqu’à la fin de la saison. Vingt-quatre heures après la signature officielle du gardien de but et de l’attaquant angevins chez les Verts, le club du président Saïd Chabane a confirmé l'arrivée d’un nouveau joueur. Il s’agit de Nabil Bentaleb, débarqué librement. Il s’est engagé avec le SCO pour 3 saisons et demie, soit jusqu’en juin 2025.

« Nabil Bentaleb est un joueur d’Angers SCO », s’est exclamé le club de Ligue 1. « Il va venir apporter son expérience, lui qui compte pas moins de 82 matchs de Bundesliga, 58 de Premier League, 21 d’Europa League ou encore 6 de Champions League », a précisé la formation d’Anjou.

Qui est la nouvelle recrue du SCO

Parlant d’expérience, le joueur de 27 ans a démarré sa carrière professionnelle en Angleterre, précisément à Tottenham, son dernier club formateur. Il a joué sous le maillot des Spurs pendant trois saisons (2013-2016). Prêté une saison (2016-2017) à Schalke 04, le milieu de terrain avait finalement été transféré au club basé à Gelsenkirchen, à l’été 2017, contre un chèque de 19 M€. La recrue hivernale d’ Angers SCO a aussi joué à Newcastle United sous la forme d’un prêt, entre janvier et mai 2020.

Depuis l’été 2021, il était libre de tout engagement à l’issue de son contrat avec Les Bleus Royaux de la formation de la Ruhr. Par ailleurs, Nabil Bentaleb a fait une partie de sa formation au LOSC entre 2004 et 2009, avant de rejoindre Tottenham.