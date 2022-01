ASSE-RCL : La compo de Saint-Etienne tombe ! Grosse surprise derrière

Publié par Thomas le 14 janvier 2022 à 10:31

Ce samedi, l' ASSE reçoit le RC Lens pour une rencontre qui n'est pas sans rappeler les plus grandes années du football. Découvrez la compo de Saint-Etienne.

ASSE : Le Covid et la CAN déciment les Verts

C’est un moment charnière que s’apprête à vivre l’AS Saint-Etienne ce week-end. Après son match reporté contre le SCO d’Angers, le club ligérien va enfin pouvoir disputer son premier match de Ligue 1 de l’année, contre un adversaire historique. En plein mercato hivernal, Sainté reçoit le RC Lens dans une rencontre pour le moins spéciale. Les Verts devront évoluer sans plusieurs de leurs cadres pour de multiples raisons, de quoi assister à une compo tout à fait insolite.

En plus du départ de certains joueurs à la CAN (Saïdou Sow, Harold Moukoudi, Yvan Neyou, Denis Bouanga et Wahbi Khazri), l’ ASSE devra composer sans certaines figures de l’effectif touchées par la Covid-19. Si Pascal Dupraz se voulait évasif sur le nom des cas positifs, hier en conférence de presse, on sait désormais qu’il s’agit de Bakary Sako et Timothée Kolodziejczak. Une déconvenue terrible que laisse ainsi Saint-Etienne sans charnière centrale, puisque coup du sort, Alpha Sissoko, doublure de Kolodziejczak vient également d’être testé positif.

Mahdi Camara en couteau suisse

Ces récentes déconvenues stéphanoises devraient pousser Pascal Dupraz à opérer un choix fort derrière, une décision qui pourrait être celle de placer le milieu de terrain Mahdi Camara dans l’axe de la défense. Selon L'Équipe, cette option semble plus que probable aux vues des forces en présence chez les Verts. Un poste que le natif de Martigues avait déjà expérimenté contre Strasbourg et Lyon l’année dernière, avec plus ou moins de réussite.

Compo probable de l’ ASSE contre le RC Lens :

Gardien : P. Bernardoni

Défenseurs : Y. Maçon, M. Camara, M. Nadé, M. Trauco

Milieux de terrain : R. Boudebouz (C), A. Moueffek, Z. Youssouf

Attaquants : S. Thioub, J-P. Krasso, A. Aouchiche

À noter : Cette compo est susceptible de changer ce vendredi en fonction du dernier test Covid réalisé par l’AS Saint-Etienne, qui pourrait révéler d’autres cas positifs.