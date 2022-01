ASSE : Terrible nouvelle à Saint-Etienne avant le choc contre le RC Lens

Publié par Thomas le 13 janvier 2022 à 11:54

En grosse difficulté sportive et économique depuis le début de saison, l' ASSE a reçu une nouvelle terrible à quelques jours du choc contre le RC Lens.

ASSE : Sainté frappé par la Covid-19

C’est un fléau qui gangrène le football français depuis plusieurs semaines, et qui ne semble pas parti pour se calmer de sitôt. Déjà diminué par des départs à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), l’AS Saint-Etienne devrait se présenter sans plusieurs de ses cadres ce samedi face au RC Lens. Comme beaucoup de clubs de Ligue 1, les Verts n’ont pas échappé à la vague de la Covid-19, qui aurait sévi cette semaine dans les rangs ligériens.

Selon des informations du site En Vert et Contre Tous, plusieurs joueurs de l’ ASSE auraient été testés positif au virus ce jeudi, un nombre assez important qui ne compromettrait cependant pas la tenue de la rencontre face aux Sang et Or.

Si aucun nom n’a pour l’instant été communiqué, il est fort probable que Pascal Dupraz en dise davantage dans la journée lors de sa conférence de presse. Une nouvelle terrible pour les Stéphanois, qui comptaient profiter de cette nouvelle année pour inverser la tendance, qui plus est, chez lui, contre un adversaire historique.

ASSE Mercato : Quid des pistes en attaque ?

Malgré cette mauvaise nouvelle, Saint-Etienne poursuit son recrutement intéressant, orientant ces derniers jours ses recherches vers le secteur offensif. Alors que la venue de Jean-Philippe Mateta reste en stand-by, toujours barré par son club de Crystal Palace, les Verts ont multiplié leurs pistes et se seraient positionnés sur deux joueurs. En début de semaine, l’ ASSE a coché le nom de Julien Ngoy, buteur belge évoluant au KAS Eupen, avec qui il est sous contrat jusqu’en juin.

Également courtisé par le MHSC, le joueur de 24 ans pourrait faire l’objet d’un prêt de 6 mois dans le Forez dans les prochains jours. Autre piste plus récente, celle menant à l’attaquant sénégalaisEl Hadji Babacar Khouma, sous contrat avec Sassuolo en Serie A. Tout devrait se décanter prochainement à Sainté, qui a déjà enregistré cet hiver la signature de quatre joueurs.