PSG Mercato : Mbappé prolongé au Paris SG, le Real répond cash

Publié par JEAN-LUC D le 18 janvier 2022 à 11:02

Ce week-end, diverses sources ont révélé que Kylian Mbappé pourrait finalement prolonger au PSG. Le président du Real Madrid a commenté cette rumeur.

Le PSG aurait proposé le contrat du siècle à Mbappé

Le tabloïd britannique The Telegraph confirme que Kylian Mbappé est encore loin d’un départ du Paris Saint-Germain. L’attaquant de 23 ans pourrait finalement prolonger son contrat pour une courte durée, ce qui lui éviterait de partir libre du PSG à l’issue de la saison. Après le quotidien anglais, le média espagnol ABC va plus loin et assure que le club de la capitale aurait fait une nouvelle proposition à l’ancien avant-centre de l’AS Monaco.

Une offre particulièrement généreuse avec un salaire de 40 millions d’euros, soit le double de ce que le Real Madrid lui offre. Le journal madrilène assure également que les dirigeants parisiens auraient accepté l’idée de lui offrir un contrat court, avec un bail de deux saisons, afin de conserver le joueur jusqu’en juin 2024 et la possibilité de partir l'été 2023. Alors que le Real Madrid pense tenir la corde dans ce dossier, la nouvelle proposition de Nasser Al-Khelaïfi aurait de quoi faire réfléchir sérieusement le clan Mbappé. Florentino Pérez a donc été interrogé sur ce revirement possible.

PSG Mercato : La grosse mise au point de Pérez sur Mbappé

Libre le 30 juin prochain, Kylian Mbappé se dirige tout droit vers un départ du Paris Saint-Germain pour rejoindre gratuitement le Real Madrid qui le réclame depuis plusieurs années. Mais selon les derniers échos, le PSG pourrait réussir à faire pencher la balance en sa faveur. Interrogé sur ce feuilleton après le sacre de son équipe en Supercoupe d’Espagne face à l’Athletic Bilbao (2-0), le président du club madrilène a préféré botter en touche.

« Partout, on me demande à propos de Mbappé. Qu’est-ce que je réponds ? Je ne dis rien. Ce n’est pas un joueur du Real Madrid, donc je ne dis rien », a déclaré Florentino Pérez au micro d’El Chiringuito. Puis d’ajouter : « Mbappé est un grand joueur, mais comme je l’ai dit, il appartient à une autre équipe et je n’ai rien à dire. » Malgré toutes les rumeurs le concernant, le principal concerné refuse pour l’heure de s’exprimer publiquement sur ses intentions et reste concentré sur le terrain pour bien finir la saison avec les Rouge et Bleu.