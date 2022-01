OL Mercato : L'agent de Cherki répond à la rumeur sur son poulain

Publié par ALEXIS le 19 janvier 2022 à 03:25

L’un des représentants de Rayan Cherki a réagi à la rumeur selon laquelle son poulain se pose des questions sur son avenir à l' OL.

OL : l'agent de Rayan Cherki, « on l'incite à s’accrocher »

« Très déçu de n'être pas entré en jeu à Troyes, Rayan Cherki veut clarifier son statut, à un an et demi de la fin de son contrat à l’ OL », a écrit L’Équipe ce mardi. Cette information du quotidien sportif a fait réagir l’un des agents du jeune attaquant de l’Olympique Lyonnais. Selon lui, son protégé est concentré sur sa progression et ne pense pas à un départ du club rhodanien, maintenant. « La seule chose à laquelle on incite Rayan Cherki, c’est de s’accrocher et de se réfugier dans le travail », a-t-il déclaré sur RMC Sport.

« En ce qui concerne le projet sportif qui lui est imaginé ou non à l’ OL, seul le coach peut y répondre », a-t-il poursuivi. Parlant du maigre temps de jeu de la pépite de 18 ans, son clan espère le voir prendre part au derby contre l’ ASSE, dimanche. « Du côté de Rayan, au rang des priorités, ce qui importe le plus cette semaine, c’est une victoire dans le derby », a-t-il glissé. Le N°18 des Gones est sous contrat jusqu'en juin 2023. Il vaut 20 M€ sur le marché des transferts, soit l'une des plus grosses cotes de l'équipe de Peter Bosz.

Tino Kadewere approché par Sochaux FC

Participant à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2021) avec le Zimbabwe en ce moment, Tino Kadewere serait la priorité du FC Sochaux. Le club actuel leader de Ligue 2 aurait approché l’agent de l’attaquant de l’ OL d'après les informations de France Bleu Belfort-Montbéliard, en vue d’un prêt jusqu’à la fin de la saison. Toutefois, le média régional précise que la tentative des Sochaliens n’a pas intéressé le clan Kadewere.