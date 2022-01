OL Mercato : Rayan Cherki proche d'un départ de Lyon

Publié par ALEXIS le 18 janvier 2022 à 09:32

Non aligné par Peter Bosz lors du match de l’ OL contre l’ES Troyes, Rayan Cherki réfléchirait à son avenir au sein de son club formateur.

OL Mercato : Rayan Cherki « veut clarifier son statut » à Lyon

Rayan Cherki était dans le groupe de l’ OL face à l’ES Troyes AC, dimanche, lors de la 21e journée de Ligue 1. Il était même sur la feuille de match, mais il n’est pas entré en jeu. Peter Bosz l’a laissé sur le banc de touche. Le milieu offensif espérait pourtant avoir du temps de jeu en l’absence d’Islam Slimani, Tino Kadewere et Karl Toko-Ekambi, tous présents à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2021) au Cameroun. D’après les informations de L’Équipe, le joueur de 18 ans à commencer à se poser des questions sur son avenir à l’Olympique Lyonnais.

Courtisé depuis l’été dernier par des clubs européens et l’OGC Nice en Ligue 1, Rayan Cherki avait décidé de ne pas écouter les bruits du marché des transferts et de se concentrer sur sa progression au sein du club qui l’a formé et lancé en Ligue 1. Mais, ne jouant que des bouts de matchs et surtout depuis qu’il est resté sur le banc de touche contre l’ESTAC, la source croit savoir qu’il a pris une décision concernant son futur : « très déçu de n'être pas entré en jeu à Troyes, Rayan Cherki veut clarifier son statut, à un an et demi de la fin de son contrat ».

La pépite de 18 ans vendue à 20 M€ ?

L’international Espoir français a été formé à l’OL entre 2010 et janvier 2020. Talentueux, il avait cependant signé son premier contrat professionnel le 7 juillet 2019 lors de l'arrivée de Juninho en tant que directeur sportif du club rhodanien. Lié initialement à Lyon jusqu’en juin 2022, il a prolongé son contrat le 6 juillet 2020, jusqu’au 30 juin 2023, grâce à ses débuts prometteurs avec l’équipe professionnelle.

Cette saison, Rayan Cherki a fait 13 apparitions en Ligue 1 et a été titulaire seulement 2 fois. Il a aussi joué 4 fois en Ligue Europa et y a brillé. La pépite de l’Olympique Lyonnais a inscrit 2 buts et délivré 3 passes décisives en coupe d’Europe. Pour info, le N°18 des Gones est l’une des valeurs marchandes sûres du club. Il est évalué à 20 M€ sur le marché des transferts.