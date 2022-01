ASSE Mercato : Les dessous de la signature de Mangala révélés

Publié par ALEXIS le 22 janvier 2022 à 02:41

Après l’officialisation de la signature d’Eliaquim Mangala à l’ ASSE, Samuel Rustem a livré les coulisses de son recrutement, ce vendredi.

ASSE Mercato : Dupraz se réjouit de la signature de Mangala

Eliaquim Mangala fait partie des 5 recrues hivernales de l’ ASSE, engagées sans indemnité de transfert. Sa signature a été actée officiellement, jeudi. Le défenseur central de 31 ans bientôt (le 13 février) a signé un contrat de courte durée (6 mois) à l’AS Saint-Étienne, jusqu’à la fin de la saison 2021-2022. Une signature appréciée par le coach Pascal Dupraz. Ce dernier avait besoin d’un renfort en défense centrale pour combler les absences de Harold Moukoudi et Saïdou Sow, qui participent à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2021) au Cameroun.

« Je suis très heureux de l'arrivée d'Eliaquim et je veux vraiment saluer le travail de mes dirigeants. C'est un joueur qui va nous apporter de la sérénité et de l'expérience », s’est-il réjoui.

Rustem souligne un travail collectif avec Soucasse et Perrin

Revenu, ce vendredi, sur l’arrivée de l’ancien joueur de Manchester City à l’ ASSE, Samuel Rustem a fait des révélations sur les contours de sa signature. « Au-delà d'un pari, c'est un joueur qui a fait ses preuves. C'est un joueur de niveau international. Il a voulu venir chez les verts, à l'AS Saint-Étienne dans un club qui a une grande histoire. Il a voulu s'inscrire dans cette histoire », a souligné le nouveau directeur général des Verts sur France Bleu, avant de lâcher cette confidence : « sur le mercato, on a beaucoup travaillé avec Jean-François Soucasse (président exécutif) et Loïc Perrin (Coordinateur sportif) ».

Outre Eliaquim Mangala, les Stéphanois ont recruté Bakary Sako et Joris Gnagnon, librement. Ils se sont aussi fait prêter les services de Sada Thioub (ailier droit) et Paul Bernardoni (gardien de but) par Angers SCO.