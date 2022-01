ASSE Mercato : Après Beric, Dupraz débusque un autre dynamiteur

Publié par JEAN-LUC D le 23 janvier 2022 à 14:56

Ancien de la maison, Robert Beric est attendu à l' ASSE d’ici le 31 janvier. Outre l’attaquant slovène, Pascal Dupraz viserait un autre buteur.

Une offre de l'ASSE pour un attaquant cap-verdien

Lanterne rouge du championnat français, l’AS Saint-Étienne veut absolument obtenir son maintien en Ligue 1 à l’issue de la saison en cours. Les dirigeants du club stéphanois travaillent donc au renforcement de l’équipe de Pascal Dupraz durant ce mercato hivernal. Toujours à la recherche d'un attaquant, les Verts sont l’attente d’une arrivée de leur ancien buteur Robert Beric.

D’après les informations relayées samedi par le quotidien L’Équipe, l’international slovène de 30 ans, libre depuis la fin de son histoire avec le Chicago Fire, est attendu dans le Forez d’ici le 31 janvier. Mais le coach de l’ASSE ne compte pas se satisfaire du retour de Beric puisque la direction de l’écurie ligérienne aurait également formulé une offre de contrat à un joueur libre : un attaquant cap-verdien. Une piste déjà scrutée par un autre pensionnaire de Ligue 1.

ASSE Mercato : Dupraz défie l’ESTAC pour Ze Luis !

Avant-dernier de Ligue 1, l'ES Troyes AC tente également de se renforcer sur ce mercato hivernal. Alors que la piste menant à Lebo Mothiba (Strasbourg) semble s'être refroidie ces dernières heures, les décideurs du club troyen se seraient lancés à la conquête de Ze Luis. International cap-verdien depuis 2010, le joueur de 30 ans vient de rompre son engagement avec le Lokomotiv Moscou et est donc un agent libre. L’ancien avant-centre du FC Porto pourrait même devenir la première recrue de l'ère Bruno Irlès.

Seulement, L’Équipe assure que l’ESTAC a de la concurrence en France puisque l'AS Saint-Étienne ferait également les yeux doux à Ze Luis. Toujours selon la même source, en cas d’échec sur cette piste, l’ESTAC et son entraîneur Bruno Irlès pourraient compter sur l’OGC Nice, prêt à leur prêter Evan Guessand pour le reste de la saison. Reste maintenant à savoir si l’ASSE et Pascal Dupraz réussiront à convaincre Ze Luis de renoncer au 19e du Championnat pour s’engager avec le dernier.

Affaire à suivre donc…