ASSE Mercato : Mateta, Beric c’est toujours chaud à Saint-Étienne

Publié par Gary SLM le 18 janvier 2022 à 05:54

L’ ASSE, ce mercato hivernal, répare une anomalie de l’été dernier. Robert Beric ou Jean-Philippe Mateta pourrait rejoindre l’AS Saint-Étienne.

ASSE Mercato : de nouveaux joueurs pour Pascal Dupraz ??

Contrairement au calme observé lors du mercato estival, l’ ASSE bouge cet hiver. Le club du Forez et son entraîneur Pascal Dupraz multiplient les manoeuvres pour changer l’image d’une équipe en manque de résultat. 20e et donc dernier du championnat Ligue 1, l’AS Saint-Étienne pourrait descendre en Ligue 2 si ses dirigeants n’y prennent garde. C’est ce qui explique les efforts en cours pour améliorer le niveau général de l’équipe stéphanoise et cela passe par les transferts de nouveaux joueurs.

Transfert ASSE : Mateta, c’est toujours possible

En effet, le grand rival de l’ Olympique Lyonnais a déjà enregistré quelques recrues ces derniers temps. Le défenseur Joris Gnagnon est arrivé du FC Séville pour renforcer la défense. Le gardien de but Paul Bernardoni est lui aussi venu du SCO Angers et l’ailier droit Sada Thioub a fait le même trajet. Sauf qu’il manque encore du monde en attaque pour inscrire les buts. L’attaquant Jean-Philippe Mateta, ancien joueur de l’ OL, prêté par FSV Mayence 05 à Crystal Palace, est une des solutions pour les Verts.

La situation du Congolais passé par Lyon présentait quelques complications, mais les choses pourraient mieux se passer pour les Verts. Pas vraiment dans les premières options de Patrick Vieira chez les Eagles, il profite de l’absence de joueurs partis à la Coupe d’Afrique des Nations pour se relancer. Ses deux buts lors du match face à Norwich et Millwall laissent penser qu’il pourrait grimper dans la hiérarchie des buteurs de son club que non. Dès que l’Ivoirien Wilfried Zaha fera son retour, ce sera retour sur le banc pour Mateta qui ne le sait que très bien d’autant plus que ses dirigeants attendent l’arrivée d’un nouvel attaquant pour le lui confirmer encore plus clairement.

Mercato Saint-Étienne : Robert Beric un peu plus proche

Mateta continue donc d’espérer que Saint-Étienne poursuivra jusqu’au bout le processus pour le recruter même si la volonté de Robert Beric de revenir au club peut tout compromettre. Le buteur slovène a quitté les Chicago Fire après y avoir disputé 56 matches pour 20 buts inscrits. Il aimerait bien revenir à l’ ASSE pour aider l’ équipe à se sauver, mais l’entraîneur stéphanois doit opérer un choix stratégique sur la question. Il serait porté sur un autre profil de joueur, mais la situation favorable de Robert Beric, agent libre, devrait faciliter son retour.

Le joueur offensif déjà passé par Saint-Étienne est présentement courtisé par Kansas City, mais son souhait de revenir dans le haut niveau européen place l’équipe stéphanoise en bonne posture. Si le dossier était moyennement sérieux au club, la peur du pire en fin de saison amène la direction à y penser un peu plus sérieusement. Les contacts avec son entourage s’étant multipliés ces derniers temps, les tractations pourraient déboucher sur son retour au sein de l’équipe stéphanoise.

Les supporters stéphanois sont pour la plupart favorables au retour de Robert Beric, auteur de plusieurs bons matchs lorsqu’il évoluait encore à Sainté.