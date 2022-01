PSG Mercato : Arsenal veut frapper un joli coup au Paris SG !

Publié par Thomas G. le 25 janvier 2022 à 15:03

Arsenal est activement à la recherche d'un milieu dans ce mercato hivernal. Les Gunners s'intéressent à Wijnaldum du PSG.

PSG Mercato : Wijnaldum intéressé par Arsenal

Les dernières rumeurs faisaient état d’un retour en Premier League pour Georginio Wijnaldum, dans le nord de Londres, mais vraisemblablement l’identité du club était erronée. Ce club du nord de Londres n’est pas Tottenham, mais en réalité Arsenal. Wijnaldum ne souhaite pas un départ à Tottenham, mais est ouvert à l’idée de rallier les Gunners.

Dans un premier temps, il avait été évoqué dans le deal entre le PSG et Tottenham pour Tanguy Ndombele, mais à l’instar de son coéquipier Leandro Paredes, il avait décliné la proposition. Le capitaine de la sélection des Pays-Bas veut revenir en Premier League, un championnat qui lui a permis d’exploser aux yeux du monde. Il a remporté la compétition avec Liverpool en étant l’un des acteurs majeurs de ce sacre. Toujours avec Liverpool, il a réussi à gagner la plus prestigieuse des coupes européennes : la Ligue des Champions. Bref, vous l'aurez compris, l’Angleterre réussit plutôt bien à Wijnaldum.

Ddes débuts difficiles avec le PSG

Arrivé en grande pompe l’été dernier dans la capitale après un Euro très réussi, le milieu de terrain de 30 ans faisait parti du casting XXL du PSG lors du mercato estival 2021, aux côtés de Messi, Ramos, Hakimi et Donnarumma. Son adaptation au championnat français s'est pourtant avérée compliquée et le Néerlandais peine à retrouver son niveau affiché à Liverpool et lors de l'Euro.

Qu’est-ce qui cloche ? Son positionnement ? Son rendement ? Vraisemblablement, les deux. Le style de jeu de Wijnaldum ne semble pas compatible avec le jeu prôné par Mauricio Pochettino. Sur le terrain, le milieu de terrain n’arrive pas à faire sa place. Pour ne rien arranger, il est actuellement blessé après avoir subi un coup face à Brest, et souffre d’une entorse à la cheville.

Arsenal et le PSG pourraient s’entendre sur la base d’un prêt assorti d’une option d’achat, une situation donnant-donnant puisque les Gunners ont besoin d'un milieu de terrain, tandis que les Parisiens doivent dégraisser leur effectif pour accueillir Tanguy Ndombele. Un prêt qui arrangerait les affaires de Wijnaldum, car cela lui permettrait de retrouver une place de titulaire dans le nord de Londres.