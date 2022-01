PSG Mercato : Avant Ndombele, Leonardo boucle un deal en attaque !

Publié par Thomas le 24 janvier 2022 à 19:22

Dans l'attente de l'officialisation de Tanguy Ndombele, le PSG va officialiser dans les prochaines heures un accord important en attaque.

PSG Mercato : Un attaquant quitte le Paris SG

Sergio Ramos, Messi, Donnarumma... Tonitruant l’été dernier en matière de transferts, le Paris Saint-Germain semble bien plus dans la retenue durant ce mercato hivernal, orientant des efforts sur le dégraissage. Objectif numéro 1 cet hiver du directeur sportif, Leonardo, le départ de plusieurs joueurs de l’effectif Rouge et Bleu commence petit à petit à prendre forme. Après le départ de Sergio Rico vers Mallorca la semaine passée et celui de Rafinha vers la Real Sociedad, le PSG s’apprête à récidiver cette semaine en se séparant d’un attaquant.

Comme l’avance le journaliste Loïc Tanzi sur Twitter, le Paris Saint-Germain va se séparer de son jeune avant-centre Samuel Noireau Dauriat, qui devrait rejoindre l’Italie dans les prochaines heures. L’attaquant né en 2003 est tombé d’accord avec le club de la SPAL en Serie B pour un prêt avec option d’achat jusqu’à la fin de la saison. Sous contrat jusqu’en 2024 au PSG, le joueur avait signé son premier contrat pro avec son club formateur cet été. Face à la forte concurrence dans la capitale, notamment dans le secteur offensif, Dauriat n’aura jamais eu sa chance avec le groupe pro.

Le Paris SG accélère pour Ndombele

Sur le départ à Tottenham, Tanguy Ndombelerêve de rallier le Paris SG cet hiver, club de son enfance. Des discussions ont été entamées entre les Spurs et Leonardo pour une arrivée en prêt. Si l’idée d’un échange entre le milieu tricolore et un joueur parisien semble de plus en plus complexe (les noms de Paredes et Wijnaldum étant évoqués), une autre solution pourrait être envisagée.

Selon Loïc Tanzi, très proche du club Rouge et Bleu, la situation serait à l’heure actuelle en stand-by, dans l’attente d’un accord financier. Néanmoins, le journaliste conseille de surveiller la situation de Eric Junior Dina Ebimbe, qui pourrait aider la venue de Ndombele. Le milieu de terrain de 21 ans pourrait faire l’objet d’un départ cet hiver pour libérer de la place dans l’entrejeu. Fréquemment appelé dans le groupe de Pochettino cette saison, le Titi jouit d’une belle cote à l’étranger et pourrait aider Leonardo à finaliser le transfert de Ndombele.