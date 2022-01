FC Nantes Mercato : Une signature imminente chez les Canaris !

Publié par ALEXIS le 31 janvier 2022 à 13:23

Libre de signer avec le club de son choix, Randal Kolo Muani du FC Nantes devrait s’engager avec l’Eintracht Francfort avant la fermeture du mercato, à minuit.

FC Nantes : Kolo Muani devrait signer avec l’Eintracht Francfort

En fin de contrat au FC Nantes le 30 juin 2022, Randal Kolo Muani a décidé de ne pas prolonger son bail avec son club formateur. Il a ainsi ouvert la porte de sortie des Canaris. Ses agents et lui-même ont même déjà trouvé une prochaine destination. Comme pressenti, l’attaquant du FCN va signer avec l’Eintracht Francfort en Bundesliga ce dernier jour du mercato hivernal. L’information est confirmée par RMC Sport, selon qui l’international Espoir français « devrait signer un contrat de cinq ans » qui prendra effet à partir de 1er juillet 2022.

En d’autres termes, il est question d’un pré-contrat en attendant la fin de l’engagement de Randal Kolo Muani avec le FC Nantes. D’après la radio, l’avant-centre de 23 ans passerait actuellement sa visite médicale en Allemagne, avant sa signature. Outre le club de Francfort, trois autres formations allemandes étaient intéressées par ses services : le Bayer Leverkusen, le RB Leipzig ou encore le SC Fribourg.

Artisan du maintien des Canaris en Ligue 1

Formé au FC Nantes entre 2015 et 21018, le N°23 des Nantes a découvert la Ligue 1 lors de la saison 2018-2019 sous les ordres de Vahid Halilhodžić. Mais contre son gré, il avait été prêté à l’US Boulogne en National lors de l’exercice 2019-2020. Revenu au FC Nantes à l’été 2020, Randal Kolo Muani a pu s’imposer dans l’équipe, d’abord sous les ordres de Christian Gourcuff, puis de Raymond Domenech, qui se sont succédé sur le banc de touche des Canaris la saison dernière.

Le jeune avant-centre avait été l’un des artisans du maintien des Jaune et Vert en Ligue 1. C'est lui qui avait marqué le but de la victoire (2-1) lors du match aller des barrages contre le Toulouse FC, sous la direction d'Antoine Kombouaré. Cette saison 2021-2022, le natif de Bondy est l’un des meilleurs buteurs nantais avec 8 buts et 3 passes décisives en 21 matches de Ligue 1 disputés. Il compte 69 matches sous le maillot du FCN, pour 18 buts inscrits et 13 passes décisives.