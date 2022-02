Barça Mercato : Arsenal paye le prix fort pour Aubameyang !

Publié par Thomas G. le 02 février 2022 à 12:30

Arsenal a versé une indemnité à Pierre-Emerick Aubameyang pour la résiliation de son contrat. Le Barça récupère le joueur libre.

Barça Mercato : Aubameyang arrive libre en Catalogne

Pierre-Emerick Aubameyang va devenir le premier joueur gabonais de l’histoire à porter les couleurs du FC Barcelone. Le joueur de 31 ans a résilié son contrat avec Arsenal à l’amiable. Selon The Times, les Gunners ont versé une indemnité de 8,5 millions d’euros à l’attaquant gabonais. Après plusieurs jours de négociation, Arsenal a donc tout fait pour faciliter le départ de l'attaquant de 32 ans.

Une aubaine pour Aubameyang qui était placardisé depuis plusieurs mois par Arsenal. Mikel Arteta ne comptait plus sur lui. Le Gabonais a perdu la confiance de son coach à cause de son comportement et de ses mauvaises performances. Le FC Barcelone a sauté sur l’occasion afin de s’attacher les services du Gabonais qui était libre comme l’air.

Échec à Arsenal, réussite au Barça ?

Depuis sa prolongation de contrat avec Arsenal à l’été 2021, Aubameyang semblait avoir perdu son niveau qui lui avait permis d'être l'un des attaquants les plus dangereux de Premier League. L’ancien joueur de l’AS Saint-Etienne avait le meilleur salaire d’Arsenal et l’un des plus gros salaires de Premier League.

Arsenal s’est donc débarrassé d’un gros salaire. Le club du nord de Londres va économiser 34,5 millions d’euros avec le départ d’Aubameyang au Barça. La résiliation du joueur montre que les Gunners poursuivent leur stratégie de dégraissage des gros salaires et de rajeunissement de leur effectif.

De son côté, Aubameyang a consenti à une diminution drastique de son salaire pour signer en Catalogne. Au FC Barcelone, il retrouve son ancien compère d’attaque du Borussia Dortmund, Ousmane Dembélé. Aubameyang a signé avec le Barça avec qui il s’est déjà entraîné. L’attaquant de 32 ans va chercher à relancer sa carrière, il est en grande difficulté depuis des mois en club et en sélection avec qui il n’a pas participé à la Coupe d’Afrique des Nations. Il arrive en Catalogne libre avec une soif de revanche !