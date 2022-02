PSG Mercato : Accord confirmé entre Ousmane Dembélé et le Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 02 février 2022 à 09:08

Malgré la menace de passer le reste de la saison en tribunes, Ousmane Dembélé n'a pas quitté le Barça cet hiver. Mais il aurait déjà un accord avec le PSG.

Ousmane Dembélé, successeur de Mbappé au PSG ?

Arrivé en août 2017 après le départ de Neymar Jr au Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé ne signera pas un autre contrat avec le FC Barcelone. Libre le 30 juin prochain, l'attaquant de 24 ans n'a pas renouvelé son engagement. Il va donc quitter le club catalan en agent libre l'été prochain. Une situation qui a mis le Barça en colère puisque le club a pondu un communiqué pour annoncé que le Champion du monde 2018 ne jouera plus avec le groupe de Xavi Hernandez jusqu'à la fin de la saison. Surtout que l'ancien milieu de terrain offensif du Borussia Dortmund n'a pas voulu également quitter la Catalogne durtant la période de transferts de janvier. Et ce malgré de belles propositions.

« La position de Dembélé est vraiment difficile à comprendre. On pense qu’il a un accord avec un autre club. C’est ce que son agent nous a laissé entendre », a ajouté le patron des Blaugranas. Après les médias espagnols et français, ESPN confirme à son tour que Dembélé s'est déjà mis d'accord avec le Paris Saint-Germain pour venir remplacer Kylian Mbappé au sein de l'effectif de Mauricio Pochettino. « A quelques mois de la fin de son contrat, Ousmane Dembélé est autorisé à signer un pré-contrat avec le club de son choix et ne manque pas de courtisans. Parmi eux, le PSG reste une possibilité en vue de l’avenir », selon les éléments de RMC Sport.

PSG Mercato : Chelsea également en embuscade pour Dembélé

Le mercato hivernal a donc refermé ses portes depuis ce lundi 31 janvier à minuit. Contrairement aux prédilections, Ousmane Dembélé n'a pas quitté le FC Barcelone. Le dossier va maintenant continuer en vue d’une éventuelle signature cet été. Courtisan de longue date du joueur formé au Stade Rennais, le Paris Saint-Germain peut être une destination possible, avec l’espoir de briller dans un club important sur la scène européenne. Tout comme le leader du championnat français peut espérer relancer un grand talent français qui s’est un peu perdu en Espagne.

Cependant, il n’y a rien de sûr puisque Thomas Tuchel, qui a eu Dembélé sous ses ordres à Dortmund, serait déterminé à l'intégrer à son effectif à Chelsea à compter de la saison prochaine. Toujours en Angleterre, Manchester United serait aussi positionné pour le récuperer. Affaire à suivre donc...