ASSE Mercato : Loïc Perrin balance sur le retour de Beric

Publié par Ange A. le 03 février 2022 à 06:06

Loïc Perrin est revenu sur l’échec de l’ ASSE dans le dossier Robert Beric. L’attaquant slovène était pisté cet hiver par les Verts.

Pas de retour à l’ ASSE pour Robert Beric

Lanterne rouge de Ligue 1 Uber Eats, l’AS Saint-Étienne a multiplié les pistes cet hiver pour renforcer son attaque. Malgré le prêt de Sada Thioub en provenance d’Angers et le retour de Bakary Sako, l’ ASSE était toujours en quête d’un avant-centre. Plusieurs noms ont d’ailleurs été évoqués. Les retours des anciens du club comme Bafétimbi Gomis et Robert Beric ont circulé. Mais au final, le club ligérien a signé Enzo Crivelli. L’avant-centre de 26 ans est prêté avec option d’achat pour le reste de la saison par Antalyaspor. Cette signature bouclée, Loïc Perrin a évoqué le retour avorté de Beric à Saint-Étienne. Le coordinateur sportif stéphanois évoque un souci de temps et des difficultés financières.

Les dessous de l’échec du retour de Beric à Saint-Étienne

Robert Beric présentait pourtant une opportunité à zéro euro pour l’AS Saint-Étienne. Le joueur de 30 ans est libre depuis son départ de Chicago Fire (MLS). L’international slovène a alors proposé ses services à l’ ASSE. Mais le club du Forez était engagé sur d’autres pistes comme le révèle Loïc Perrin. « Robert s’est proposé assez tôt. Nous, on était à fond sur Mateta. Puis, ça s’est accéléré après les départs d’Ignacio [Ramirez, rentré en Uruguay] et de Jean-Philippe [Krasso, prêté à l’AC Ajaccio en Ligue 2]. D’où l’idée de faire deux attaquants. Mais Robert a reçu des propositions intéressantes dans d’autres pays et sur lesquelles on ne pouvait pas s’aligner. Cela a été une histoire de timing et financière », avoue l’ancien capitaine stéphanois dans les colonnes de L’Équipe. Lequel compte donc sur Enzo Crivelli pour sortir Saint-Étienne de sa mauvaise passe.

Le club ligérien a d’ailleurs récupéré Wahbi Khazri, son meilleur buteur cette saison avec 7 réalisations. Le Tunisien est de retour de la Coupe d’Afrique après l’élimination des Aigles de Carthage en quart de finale de la compétition. Il devrait signer son retour sur les pelouses de Ligue 1 ce samedi lors de la réception de Montpellier. La rencontre compte pour la 23e journée du championnat.