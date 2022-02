ASSE Mercato : La mise au point de Perrin sur l'hiver de Sainté

Publié par Ange A. le 04 février 2022 à 07:44

Coordinateur sportif de l’ ASSE, Loïc Perrin a dressé le bilan du mercato hivernal de Saint-Étienne. Il est ravi de ces signatures.

Loïc Perrin réagit au recrutement hivernal de l’ ASSE

Nommé à la suite de Claude Puel après le début de saison raté de l’AS Saint-Étienne, Pascal Dupraz réclamait des renforts cet hiver. Le nouvel entraîneur de l’ ASSE a enregistré au moins sept renforts pour remplir sa mission dans le Forez. Le technicien haut-savoyard doit éviter une relégation des Verts en Ligue 2. Raison pour laquelle le nouveau coach des Verts poussait pour la signature de recrues durant le mercato d’hiver. Revenu au club en tant que coordinateur sportif, Loïc Perrin a dressé le bilan de cette dernière fenêtre des transferts. L’ancien capitane stéphanois se réjouit de ce qui a été accompli.

« On est très contents du mercato réalisé. On est arrivés à faire venir sept joueurs. Trois joueurs nous ont quitté. Cela a été un mercato mouvementé mais on est contents de ce qu’on a réalisé », s’est réjoui le dirigeant stéphanois au micro de RMC Sport.

Les Verts ben armés pour le maintien ?

Dans sa sortie, Loïc Perrin a rappelé quelles étaient les priorités de l’AS Saint-Étienne cet hiver. Le club ligérien avait surtout besoin de renforts en défense et en attaque. « La priorité était de recruter un attaquant, un milieu excentré et un défenseur central. On a fait beaucoup plus que ce qu’on devait faire car on a eu l’opportunité de le faire […] À aucun moment on s’est dit qu’on allait prendre un milieu. Il ne faut pas entasser les joueurs. Il y a un équilibre de vestiaire à respecter. Il nous semblait que ce n’était pas la priorité », a souligné Loïc Perrin.

Il espère désormais que ce recrutement porte ses fruits. « On sera jugé sur les résultats et dans les semaines à venir », a-t-il indiqué. Le club ligérien pointe à la dernière place du championnat et vient de se faire éliminer de la Coupe de France par Bergerac, pensionnaire de National 2.