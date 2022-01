ASSE Mercato : Arrivées et départs, Dupraz définit sa priorité !

Publié par ALEXIS le 20 janvier 2022 à 20:06

Pascal Dupraz a défini sa priorité pour la fin du mercato hivernal à l' ASSE, ce jeudi. Il privilégie naturellement l’arrivée de renforts.

ASSE Mercato : Dupraz n'a toujours pas son grand attaquant

Le mercato hivernal est entré dans la dernière ligne droite décisive et l’ ASSE espère toujours dénicher le grand attaquant tant recherché. De nombreux noms circulent à l'AS Saint-Étienne, mais Pascal Dupraz n’a toujours pas trouvé le buteur qui pourrait dynamiser son équipe (20e de Ligue 1). Dans son interview dans Le Progrès, il avait pourtant insisté sur l’arrivée d’un avant-centre et d'un défenseur latéral en plus d’Eliaquim Mangala, dont la signature est imminente.

« Au niveau des recrues, si vous passez la tête par la fenêtre, peut-être que vous verrez quelqu'un. Pour l'instant, personne n'a signé. Sinon, on en attend au moins deux en comptant une qui devrait bientôt signer », a-t-il déclaré face aux médias, avant le très important derby OL-ASSE, de vendredi (21h), en ouverture de la 22e journée de Ligue 1.

Dupraz : « Je suis plus intéressé par les arrivées »

Parallèlement à la recherche d’un buteur, Pascal Dupraz a initié une opération dégraissage, car, selon lui, l’effectif actuel de l’ ASSE est pléthorique. « On verra sur les départs, si cela vaut le coup de libérer certains joueurs. […] S'il y a surabondance, certains joueurs vont se poser des questions », a-t-il glissé. Et la première victime de cette opération est Ignacio Ramirez. L’attaquant de pointe a été libéré de ses cinq derniers mois de prêt et est retourné dans son pays natal en Uruguay.

Cependant, les départs de l’ ASSE ne sont pas la priorité du successeur de Claude Puel. « Je suis plus intéressé par les arrivées que par les départs », a-t-il insisté. Quatre nouveaux joueurs ont déjà rejoint les Verts cet hiver : Bakary Sako, Joris Gnagnon, Paul Bernardoni et Sada Thioub.