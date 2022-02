PSG : Avant le Real, Mbappé donne un tuyau à Pochettino sur Messi

Publié par JEAN-LUC D le 07 février 2022 à 13:15

Lionel Messi va retrouver le Real Madrid avec le PSG. Quelques jours avant la rencontre, Kylian Mbappé a évoqué le positionnement du joueur argentin.

PSG : Mbappé préfère quand Messi joue dans l'axe

En clôture de la 23e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain a livré une véritable démonstration de force sur la pelouse du LOSC (5-1), dimanche soir. Muet en Ligue 1 depuis le 20 novembre et la victoire face au FC Nantes (3-1, 14e journée), Lionel Messi s'est illustré avec son second but en championnat. Mieux, l’ancien capitaine du FC Barcelone a certainement livré son meilleur match sous les couleurs parisiennes.

Disponible et bien en jambe, le septuple Ballon d’Or s’est surtout illustré avec une grande activité dans le jeu avec un positionnement dans l’axe de l’attaque des Rouge et Bleu. Au micro de Prime Video, Kylian Mbappé a publiquement avoué que son nouveau coéquipier se sent plus à l'aise dans ce rôle d’attaquant axial. « Meilleur quand Leo dans l'axe ? Oui, après je ne suis pas coach. Leo, c'est un joueur qui a besoin de toucher le ballon, de sentir le jeu et le match pour être concerné. Je pense que c'est une bonne position pour lui, il est libre, il peut se déplacer et se décrocher », a déclaré l’international tricolore de 23 ans.

Puis d’ajouter : « Moi, je peux jouer partout : j'ai commencé dans l'axe, puis à droite et maintenant à gauche, mais j'ai quand même une certaine liberté dans mes mouvements. On se trouve bien comme ça, mais il faudra configurer avec Ney, parce qu'il est un joueur important, qui change notre équipe. On verra quand il reviendra, et on espère qu'il reviendra le plus vite possible. » Un message reçu 5/5 par l’entraîneur du Paris SG.

Pochettino prévient déjà le Real Madrid sur Messi

Mauricio Pochettino est un coach heureux. À un peu plus d’une semaine du choc de Ligue des Champions entre le Real Madrid et le PSG, Lionel Messi semble avoir retrouvé ses sensations. Le numéro 30 du Paris Saint-Germain a livré un grand match dimanche face au LOSC. Au micro de Prime Video, le coach parisien a ainsi annoncé la couleur pour le 8e de finale aller de Ligue des Champions du 15 février au Parc des Princes.

« Je pense qu'il n'y a aucun doute au sujet de Leo. C'est un joueur spécial, il a eu le Covid, mais je n'ai aucun doute qu'il sera dans les meilleures conditions face au Real Madrid. Il sera décisif en Ligue des Champions ! », a confié Pochettino. Débarquée à Paris l’été dernier, la Pulga s’apprête donc à retrouver l'une de ses victimes préférées avec des jambes en feu.