PSG-LOSC : Encore un nouveau coup dur pour Pochettino face à Lille

Publié par JEAN-LUC D le 06 février 2022 à 15:05

Le PSG rencontre le LOSC ce soir, à l’occasion de la 23e journée de Ligue 1. Mauricio Pochettino va encore devoir gérer un nouveau coup dur.

Un groupe amoindri pour le PSG en déplacement à Lille

Pour le compte de la 23e journée de Ligue 1, Mauricio Pochettino a convoqué un groupe de 21 joueurs pour affronter Lille OSC, ce dimanche 6 février à 20h45 au Stade Pierre Mauroy de Villeneuve-d'Ascq. Sur trois matches nuls (1-1) en déplacement (Lens, Lorient, Lyon), le Paris Saint-Germain veut conserver sa belle avance avec l'OM et l’OGC Nice.

Mais l’entraîneur des Rouge et Bleu devra composer avec une longue liste d’absents. En effet, déjà privé de Sergio Ramos, Mauro Icardi, Neymar Jr, Georginio Wijnaldum, blessés, ainsi qu’Abdou Diallo et d'Idrissa Gueye, qui disputent la finale de la CAN avec le Sénégal ce soir, le successeur de Thomas Tuchel devra encore se passer de son milieu de terrain Ander Herrera.

Selon le point médical publié ce jour par le club de la capitale, l’international espagnol de 32 ans « a ressenti une gêne musculaire à la cuisse gauche. Un point sera fait en début de semaine. » L’ancien pensionnaire de Manchester United reste donc à Paris et va passer très prochainement des examens.

Toutefois, le technicien argentin pourra compter sur le retour en défense centrale de son capitaine Marquinhos, ainsi que de la présence de Marco Verratti, Lionel Messi et Kylian Mbappé. Concernant Ramos, le Paris SG indique que l’ancien joueur du Real Madrid « travaille en salle et reprendra la course en milieu de semaine prochaine. » Le défenseur de 35 ans pourrait donc manquer le choc contre ses anciens coéquipiers madrilènes le 15 février prochain, en huitième de finale aller de la Ligue des Champions.

Le groupe de Pochettino face au LOSC

Gardiens : Donnarumma, Navas, Letellier

Défenseurs : Marquinhos, Kimpembe, Bernat, Hakimi, Kehrer, Dagba, Nuno Mendes, Kurzawa

Milieux : Verratti, Paredes, Danilo, Michut, Simons, Dina Ebimbe

Attaquants : Mbappé, Messi, Di Maria, Draxler.