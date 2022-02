AS Monaco Mercato : Une signature à venir pour un milieu offensif

Publié par ALEXIS le 07 février 2022 à 14:45

L’AS Monaco se prépare à officialiser une nouvelle signature après celle de Vanderson et une semaine après la fermeture du mercato hivernal.

AS Monaco : Premier contrat pro à venir pour Maghnes Akliouche

Alors que le mercato hivernal est refermé depuis le 31 janvier dernier, l’AS Monaco est sur le point d’enregistrer une nouvelle signature. D’après les indiscrétions de Santi Aouna, l’ASM va offrir un premier contrat professionnel à Maghnes Akliouche dans les prochains jours. Le bail aspirant pro de ce dernier est pourtant valide jusqu’au 30 juin 2023. Le futur professionnel est un milieu offensif de 20 ans qui a fait ses classes à l’académie des Monégasques à partir de 2017.

Il a fait ensuite ses débuts professionnels avec l’AS Monaco à la mi-octobre 2021 sous les ordres de Niko Kovac, limogé en janvier 2022. Il était entré en jeu lors de la défaite contre l’OL (2-0) au Groupama Stadium en octobre 2021. À ce jour, Maghnes Akliouche a pris part à trois bouts de matches en championnat (11 minutes de jeu cumulées) et a aussi disputé un match en 16e de Coupe de France contre Quevilly (3-1). Il est cependant resté sur le banc de touche 5 fois, soit 3 fois en Ligue Europa et 2 fois en Coupe de France.

Le Prince Albert II est fier de l'ex-monégasque Mbappé

Par ailleurs, le Prince Albert II de Monaco s’est montré élogieux envers Kylian Mbappé, dans une interview accordée à Europe1. L’attaquant du PSG, acteur majeur de la large victoire des Parisiens sur le LOSC (1-5), formé à Monaco, a remporté le titre de champion avec le club princier à l’issue de la saison 2016-2017, avant son transfert au Paris SG.

« Kylian est encore jeune et il est entré très jeune sur la scène internationale et sur la scène du football français. Je pense qu’il peut encore progresser et qu’il peut devenir un joueur plus complet dans le jeu. […] Il sera Ballon d’or un jour. C’est une fierté parce qu’on a été son club formateur et on ne l’oublie pas. Je lui souhaite le meilleur pour sa carrière », a déclaré le dirigeant de l’AS Monaco.