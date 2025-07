Real Madrid : Après Modric, un autre cadre prend la porte

Les départs s’enchaînent au Real Madrid. Après celui de Luka Modric, c’est au tour de Lucas Vázquez de quitter les Merengues.

Mercato : Le Real Madrid officialise le départ de Lucas Vázquez

C’est désormais officiel : Lucas Vázquez n’est plus un joueur du Real Madrid. Le départ du latéral droit de 34 ans était déjà acté depuis la fin de la saison en Liga, avant la Coupe du Monde des clubs aux États-Unis. Dans son communiqué, le club madrilène a confirmé la nouvelle et a indiqué : « Une cérémonie d’hommage et d’adieu institutionnelle se tiendra ce jeudi 17 juillet à la Ciudad Real Madrid. Le président du club, Florentino Pérez, sera présent pour faire ses adieux au joueur. »

Lucas Vázquez quitte ainsi le Real Madrid après plus de dix années de bons et loyaux services. Il a rejoint les Merengues en 2007, à l’âge de 16 ans, et a évolué à tous les niveaux du centre de formation, des moins de 19 ans au Castilla. Après une saison en prêt à l’Espanyol, l’international espagnol a fait ses débuts avec l’équipe première du Real Madrid en septembre 2015.

Comunicado Oficial: acto de despedida de Lucas Vázquez. #GraciasLucas — Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 16, 2025

Le vibrant hommage de Florentino Pérez

Durant son passage, Lucas Vázquez a établi d’impressionnantes statistiques, avec des performances séduisantes à la clé, même si sa dernière saison a été critiquée. Il a disputé 402 matchs en 10 saisons, marquant l’une des périodes les plus glorieuses de l’histoire du Real Madrid. Au cours de cette période, il a remporté 23 titres : 5 Ligues des champions, 5 Coupes du Monde des clubs, 4 Supercoupes d’Europe, 4 Ligas, 1 Coupe du Roi et 4 Supercoupes d’Espagne.

En attendant la cérémonie d’adieux, le président du Real Madrid lui a adressé un vibrant hommage : « Lucas Vázquez incarne parfaitement les valeurs du Real Madrid, ce qui a fait de lui l’un des joueurs les plus appréciés de nos supporters. Lucas Vázquez symbolise le travail acharné, la persévérance, l’humilité et l’esprit de conquête, essentiels pour réussir sous ce maillot. C’est un joueur qui mérite l’affection et la reconnaissance de tous les supporters du Real Madrid. Le Real Madrid est et sera toujours sa maison », a déclaré Florentino Pérez.