Mercato AS Monaco : Breel Embolo dit NON à un géant turc !

Alors qu’il est encore sous contrat jusqu’en juin 2026, Breel Embolo pourrait quitter l’AS Monaco cet été. L’attaquant suisse de 28 ans attise la convoitise en Europe. Le Beşiktaş s’est positionné pour sa signature, mais l’accord a échoué.

Mercato AS Monaco : Breel Embolo met un gros vent à Beşiktaş

Quatre ans après son arrivée à l’AS Monaco, Breel Embolo est plus que jamais sur le départ. Sortant d’une saison 2024-2025 avec 42 matchs disputés, 7 buts marqués et 9 passes décisives, il suscite l’intérêt du Beşiktaş Istanbul, qui se montre actif sur ce mercato estival. Selon les informations du journaliste italien Fabrizio Romano, des négociations ont eu lieu entre les Turcs et l’AS Monaco pour sceller le transfert.

In fine, un accord de 15 millions d’euros aurait été trouvé, avec l’acceptation totale des Monégasques, qui ne s’opposent pas au départ de Breel Embolo. Malheureusement, l’opération a échoué, car l’attaquant d’origine camerounaise n’est pas sensible à un transfert vers la Turquie. Convoité par l’AC Milan, le natif de Yaoundé serait plus ouvert aux pensionnaires de la Serie A qu’à Beşiktaş Istanbul.

Pour l’instant, la piste menant aux Lombards n’a pas encore trouvé de dénouement heureux, car l’AS Monaco reste campé sur ses exigences financières (15 millions d’euros). Le mercato de Breel Embolo s’emballe ainsi et s’annonce très agité dans les prochains jours.