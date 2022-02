Real Madrid : Un grand attaquant arrive avant le choc contre Paris !

Publié par Thomas le 07 février 2022 à 18:15

À quelques jours du choc tant attendu contre le PSG en Ligue des Champions, le Real Madrid va acter cette semaine un grand retour en attaque.

Real Madrid : Benzema annoncé de retour

C’était la grande inquiétude ces derniers jours côté madrilène. Blessé le 23 janvier dernier face à Elche, Karim Benzema était incertain pour disputer la rencontre de Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain. Encore écarté du groupe hier lors du court succès contre Grenade en Liga, l’attaquant français faisait craindre les supporters d’un forfait mercredi prochain.

Véritable homme fort du Real Madrid depuis le départ de Cristiano Ronaldo, l’ancien lyonnais réalise un début de saison sensationnel, avec déjà 17 buts et 7 passes décisives en 21 rencontres. Touché aux ischio-jambiers, le joueur de 34 ans devrait faire son grand retour cette semaine. Comme l’avance RMC Sport, Benzema est attendu dans les prochains jours pour prendre part aux entraînements collectifs.

Son retour devrait ainsi présager une disponibilité contre le PSG mardi prochain. Une très bonne nouvelle pour Carlo Ancelotti et ses hommes quand on sait l’importance de KB9 cette saison. Mais de moins bon augure en revanche pour Mauricio Pochettino, qui, de son côté, n’est toujours pas fixé sur la présence de deux de ses stars.

Quid de Ramos et Neymar contre le Real ?

" Je pense que la semaine est très importante pour nous. Nous n'avons pas abordé ce match à cent pour cent. Aujourd'hui, nous avions six joueurs forfaits et d'ici la semaine prochaine, j'espère tous les récupérer ", déclarait Carlo Ancelotti ce week-end après la victoire contre Grenade. Si le technicien italien peut espérer retrouver plusieurs de ses hommes forts avant le choc de Ligue des Champions, la tendance pourrait être différente pour son pendant parisien.

Mauricio Pochettino, bien que rassuré par la prestation des Rouge et Bleu dimanche contre Lille, craint toujours le forfait de Neymar en attaque, bien que le joueur ait repris l’entraînement collectif cette semaine. Si le club se veut optimiste quant à la situation de l’ancien barcelonais, à l’heure actuelle, rien ne garantit que Ney débute contre les Merengues au Parc des Princes. L’espoir est encore plus mince pour Sergio Ramos, qui avait rechuté après Reims et qui n’a toujours pas repris l’entraînement avec ses coéquipiers. Pour ce qui est d'Angel Di Maria, sa blessure contractée contre le LOSC ne devrait pas avoir d'impact sur sa présence contre los Blancos.