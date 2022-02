PSG : Pochettino rassure pour une de ses stars après Lille

Publié par Ange A. le 07 février 2022 à 05:15

Le PSG s’est largement imposé dimanche en clôture de la 23e journée de Ligue 1. Angel Di Maria a quitté la pelouse sur blessure.

Angel Di Maria blessé lors du récital du PSG à Lille

Après son élimination en Coupe de France, le Paris Saint-Germain a renoué avec la victoire ce dimanche. En déplacement sur la pelouse de Pierre-Mauroy, le PSG a passé une manita à Lille. Les hommes de Mauricio Pochettino se sont imposés 5 buts à 1 dans l’antre du champion de France en titre. Danilo Pereira y est allé de son doublé. Presnel Kimpembe, Lionel Messi et Kylian Mbappé ont contribué au récital de Paris. Sven Botman a sauvé l’honneur des siens en répondant à l’ouverture du score de Danilo. Seule la sortie sur blessure d’Angel Di Maria a entaché la soirée parisienne. Selon les premières informations fournies par L’Équipe, l’Argentin semble touché au mollet. Le coach du club francilien a donné des nouvelles de son protégé après le coup de sifflet final.

Des nouvelles rassurantes de Di Maria après Lille

Pour Mauricio Pochettino, il n’y a rien de grave à craindre pour son milieu offensif. « Je ne crois pas que ce soit grave. Je pense que c’est un petit problème aux adducteurs, il a reçu un coup à la jambe. J’espère que ce n’est pas grave et qu’il sera disponible le plus vite possible », a indiqué l’entraîneur du Paris Saint-Germain sur Prime Video. Les prochaines heures permettront d’en savoir plus sur l’état d’Angel Di Maria. Sa situation constitue une inquiétude de plus pour Paris à quelques jours du huitième de finale aller de Ligue des champions contre le Real Madrid. La première manche se joue le mardi 15 février au Parc des princes. Un rendez-vous pour lequel le retour de Neymar Jr à la compétition est également attendu.