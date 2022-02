OGC Nice : Après Amavi, une autre mauvaise nouvelle pour Galtier

Publié par Timothée Jean le 08 février 2022 à 04:20

C’est l’hécatombe à l’ OGC Nice ! Après la blessure de Jordan Amavi, l’entraîneur niçois vient de perdre un autre défenseur.

OGC Nice : Youcef Atal absent durant plusieurs semaines

Le sort semble s’acharner contre le Gym. Dimanche dernier, l’ OGC Nice s'est incliné sur le score d'un but à zéro à l’Allianz Riviera face au promu clermontois. Par conséquent, les Aiglons ont laissé la deuxième place de Ligue 1 à l’ Olympique de Marseille. Les Marseillais comptent désormais un point d’avance sur les Niçois.

Mais un nouveau rendez-vous très important arrive très vite, puisque ce mercredi, l’OGC Nice accueille l’Olympique de Marseille (21h) dans le cadre des quarts de finale de la Coupe de France. Et pour ce choc, l’entraîneur niçois sera privé de deux joueurs en défense, et non des moindres. Victime d'une entorse à un genou, Jordan Amavi va manquer environ six semaines de compétition. Et le latéral gauche prêté par l’OM n’est pas le seul joueur à rejoindre l’infirmerie du Gym.

Comme annoncé depuis quelques heures, Christophe Galtier devrait se passer des services de Youcef Atal, qui s’est blessé à l’épaule. Selon les informations de Nice-Matin, le latéral droit algérien souffre d'une fracture de la clavicule, sans déplacement. Cette blessure à l’épaule devrait l’éloigner des pelouses durant plusieurs semaines. Son absence est un véritable coup dur pour l'entraîneur Christophe Galtier, qui devra revoir ses plans en défense face à l'OM.

Deux cas de Covid-19 détectés au Gym

Outre ces blessures récurrentes, l’OGC Nice n’est pas épargné par la pandémie du coronavirus. Walter Benitez et Kasper Dolberg ont récemment été testés positifs à la Covid-19. Absents lors de la défaite face à Clermont Foot, ces deux joueurs devraient également manquer la réception de l’ Olympique de Marseille, même si leur situation peut rapidement changer avec le nouveau protocole sanitaire.