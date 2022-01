OM Mercato : Parti à Nice, Jordan Amavi accable Sampaoli

Publié par Ange A. le 30 janvier 2022 à 05:35

Actuellement prêté à l’OGC Nice, Jordan Amavi est revenu sur son départ de l’OM. Jorge Sampaoli n’est pas étranger à son départ en prêt.

Jordan Amavi « ne comprend pas » Jorge Sampaoli

En manque de temps de jeu, Jordan Amavi va terminer la saison loin de l’Olympique de Marseille. L’arrière gauche de 27 ans a effectué son retour à l’OGC Nice cet hiver. Il est prêté avec option d’achat à son club formateur. Interrogé par Nice Matin, le latéral a évoqué son départ de Marseille. Le joueur souligne notamment l’attitude de Jorge Sampaoli. Le technicien argentin l’a rangé au placard dès son arrivée en Provence. Le défenseur ne trouve « aucune » explication sur son changement de statut. « La saison dernière, avant de me blesser, j’avais retrouvé un excellent niveau. Et puis il y a eu un changement de coach, je mets du temps à revenir à mon niveau mais je prolonge mon contrat [jusqu’en 2025]. Au final, je ne joue pas. Je montrais de l’envie à l’entraînement. Mais c’était dur car je savais que je n’allais pas jouer », a confié le Toulonnais.

Un avenir loin de Marseille pour Amavi ?

Frustré par sa situation à l’Olympique de Marseille, Jordan Amavi préfère pour le moment se concentrer sur l’OGC Nice. « Je n’ai pas envie d’en dire plus. Ce n’est pas le moment de parler. On verra tout ça plus tard. Pour l’instant je suis prêté à Nice. Je veux que l’équipe soit performante. Faire une bonne deuxième partie de saison, il n’y a que ça qui importe », a poursuivi le défenseur. Celui-ci compte déjà deux matchs (165 minutes) avec le Gym depuis sa signature.

Avant son départ en prêt, il n’avait disputé que 213 minutes en quatre matchs de l’OM. Prêté avec option d’achat, Amavi pourrait ne pas revenir en Provence. Une possibilité déjà évoquée par Julien Fournier, le directeur du football de Nice. Le dirigeant niçois n’exclut pas de lever l’option d’achat dont le club azuréen dispose. Celle-ci s’élève à 5 millions d’euros.